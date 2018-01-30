自由廣場》盤點兩岸26個協議 該廢就廢

中國撕毀兩岸飛航協議後…

◎ 劉一德

由於蔡總統維持現狀，拒絕九二共識，過往兩岸同屬一個中國的政治基礎不再。一年多來，有關中國武力犯台的議題，已提升至武統時間表的討論。中國對台文攻武嚇，質量上大幅提升，台灣早已不是溫水裡的青蛙，而是快煮熟的鴨子。面對中國窒息式的霸凌，台灣政府與人民，應提升自體的免疫系統，還是仍寄望於美國那個救世主，或迷信於投降式的改善兩岸關係，其實是無可迴避的思考。

理性思考中共十九大以來頻繁的航母演訓、軍機擾台及片面啟動M503爭議航路，除了無視民航安全與區域穩定之外，絕對是一種國安上的軍事挑釁，任何一個主權國家都不會等閒視之。政府採取的反應措施是否夠強，代表全民意志的國會是否提供政府後盾，可以衡量台灣自體的免疫能力是否足以抵抗來自中國的侵略。

M503航路爭議發生至今，不只國內輿論議論紛紛，包括日本、美國、瑞士等外國媒體、歐洲議會及台日交流協會都看不下去。但我政府做出「暫不核准使用該航路中國兩家航空春節加班機，呼籲北京當局盡速展開技術性協商」之決定，有氣無力，顯得過於被動與消極。更有人反質疑政府的做法是七傷拳。

號稱六十年來兩岸和平最有成就的馬政府，2015年與中國簽署兩岸民航飛航安全與適航合作協議，說要在平等互惠原則上保障飛航安全與適航監理機制。唯中國只想將協議當成統戰工具，壓根不想遵守協商機制，該協議反而對台灣造成單方制約，不僅威脅區域穩定安全，更將兩岸往來旅客的生命權益視為無物。政府基於確保國安、飛安的責任，應該提出更有效的策略。

協議當然不是當花瓶好看用的。政府也應該趁此時機，盤點過往兩岸所簽署的所有二十六個協議，重新檢視歷年來兩岸所簽署的協議的成效，凡是中國沒有遵守的，不具實益的協議，如兩案司法互助協議、台商投資保障協議、兩岸民航飛航安全與適航合作協議等，該廢止的就應該予以廢止，不必熱臉貼中國的冰屁股。

美國貿易代表署近日指出，中國2001年加入世貿後，從未遵守WTO所倡導的市場經濟政策，也未履行加入世貿組織時的承諾，根本無意成為市場經濟，世貿規則無法制約中國扭曲市場的行為，美國支持中國加入WTO顯然是錯誤決定。川普總統準備對中國採取強硬的貿易反制行動。美國政府積極的做為，足供我政府與中國互動時做為參考。

2015年1月，中國即曾企圖對M503航路動手腳，當時立法院在台聯三席立委的努力下，促成朝野黨團做成共同聲明，向中國表達嚴正抗議，做為政府後盾。相較於此次M503事件，代表全民意志的國會，對於中國侵門踏戶竟噤若寒蟬，實在令國人失望。此時此刻，立法院不應該辜負人民的期待，至少應該重啟「台灣與中國簽署協議監督條例」的審查，捍衛國會對政府與中國簽署協議之監督權力。

國家主權與安全必須自助，然後才有人助，從政府、國會到人民，台灣必須積極有效的提升自我的免疫能力抵抗外侮，一旦事發，外力才有介入協助的時間與空間，好讓中國快煮熟的鴨子飛了。

（作者現任台聯黨主席）