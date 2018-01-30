自由廣場》（北社評論）從「撤旗」談台灣國際地位與住民自決

◎ 潘威佑

日前，美國國務院官網撤下了「中華民國」國旗，對外交部的抗議，美國的回應是「台灣是個重要夥伴…繼續享有美國的強力支持。」絕大部分的評論都認為國務院的撤旗舉動正確，更等於在經過了七十幾年對台的模糊政策後，宣告美國要逐步落實「台灣關係法」的一中政策。

一九七一年聯合國二七五八號決議文，「中華人民共和國」繼承了「中華民國」，「中華民國」消失在國際社會中。一九七九年美國國會在美中建交的同時，也通過「台灣關係法」，稱「台灣當局」，其實就是宣告「中華民國」名存實亡。

從美中建交到歐巴馬時期，美國基於其國家利益，與中國採取合作關係，對台灣的地位故意採取模糊政策，讓世界各國誤以為台灣是中國的一省。執政的中國國民黨為了自身的利益，也採取同樣政策，對台灣的國際地位造成近乎致命的傷害。但是隨著中國極權主義的擴張，一帶一路展現的野心，經濟或軍事上都嚴重威脅到美國的利益，川普總統上任後，即開始改變對中國的政策，也改變對台態度。

從川普稱蔡英文總統為「台灣總統」開始，之後通過「國防授權法」加強美台軍事合作，中國不甘示弱，屢屢軍機犯台，嗆聲武統，更片面宣布實施M503航線等等威脅台灣行為，美國眾議院隨即無異議通過「台灣旅行法」，並和日本等對台友好國家發言，支持台灣成為WHA觀察員。這些過程，顯示川普總統的美國政府要落實「台灣關係法」。國務院的撤旗，除昭告「中華民國」與台灣毫無關係，也告訴中國，台灣絕不是中國的一部分。

在此，我們呼籲美國政府進一步宣告對台澎人民權利的保障，取消「中華民國」佔領代理權，以尊重住民自決以及美國立國的精神，制訂「台灣獨立自決預備法」（國際通稱「台灣基本法」），讓台灣人自己管理自己。這部法案應遵循美國憲法，依「台灣關係法」規範，實施三權分立，司法方面採取跟美國一樣的海洋法系，採行陪審團制，用西元代替民國。

我們鄭重聲明：美國身為主要佔領權國，雖對台灣沒有領土野心，但有責任維護台灣的和平安全；更要讓台灣人能有自己的自治條例，實現住民自決，獨立建國的夢想。

（作者為北社秘書長）