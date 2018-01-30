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自由廣場》王毅怕啥？台灣地位看日中過招

2018-01-30 06:00

◎ 沈建德

日中和平友好條約是，日本和蔣介石簽了和約之後，隔了近廿六年再和毛澤東簽，被戲稱投降兩次。我們關心的是，日本和中華人民共和國一九七八年在北京簽的這個和約，也沒把台灣交給中國，但前天中國外長王毅提醒往訪的日本外相河野今年是締約四十週年，關於台灣，要根據「一個中國」原則。河野卻答：堅持按照一九七二年日中聯合聲明。值得關注。

如眾所周知，「一中」的要義是台灣屬於中國，而一九七二年日中聯合聲明是「日本堅持遵循波茨坦宣言第八條的規定」，即，開羅宣言的條件必將實施，日本領土限於四大島及盟國指定的小島。本來河野所說的日中聯合聲明，就是去年十一月十一日，習近平在APEC告訴日相安倍處理台海問題必須遵照的文件之一，為何河野遵守了而王毅反而不用，害怕什麼？很可能是去年習安會後，十二月一日呂秀蓮利用開羅宣言七十四週年，兩天連辦三場演講，揭穿習近平的「開羅騙局」，並宣布台灣不是中華民國領土，去年二月廿三日在民視她也表示中華民國是詐騙集團。

再談一九五二年日本先和蔣介石簽訂所謂的「中日和約」。有人穿鑿附會主張它已把台灣交給中華民國，對此，去年十月廿六日自由廣場拙文「台北和約把台澎交給中華民國？錯！」列出五點反駁，不贅。今又發現，一九五一年蔣介石指示對日和約應「接受雙邊和約與多邊和約性質無異之內容」，而行政院對日和約研究小組立即討論，關於中日雙邊和約以多邊和約（即舊金山和約）為準，為其結論之一。台灣真正的法律地位很清楚，中國休想竊取、霸凌台灣。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授。https://www.facebook.com/TPGOF）

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