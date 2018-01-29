社論─台灣價值 中國價值

台灣價值，在民主多元環境中，常淪為各說各話。具體定義台灣價值較難，批判別人的論述則易，因為國家不正常，正常國家視為當然的，在台灣爭辯不休。反對台灣價值者，經常利用台灣的民主多元，導向價值相對主義，直到台灣的核心價值變得隱晦，只剩下被汙名化的台灣獨立充當他們的假想敵。

台灣價值，小英與柯Ｐ一時說不清楚，並不令人意外。或許，探究台灣價值，可以採取由外而內的途徑。也就是，內部的政治光譜，先存而不論，避免情緒化。先從外部的參照系統，反觀台灣價值「不是甚麼」，如此藉由外部的輪廓陰影，協助描繪台灣價值的正面。而這個外部的參照系統，與台灣的矛盾愈尖銳愈有幫助。當前的中國，不消說是首選。

中國價值十分明顯，而且極力想讓台灣融入中國價值，但台灣價值與中國價值宛如磁鐵的同極相斥。例如：一黨專政體系，宰制民間社會；爭取民主自由人權者，國家暴力絕不手軟。北京政權否定普世價值，堅持政左經右，並企圖以「銳實力」重新改寫國際標準。劉曉波，李明哲，樂天集團，富豪酒店，中國價值的災難才要開始。再如：國家資本主義，國家隊，對內開發獨裁，對外以工廠市場充當商戰武器。為了鞏固政權，追求大國崛起，致力經濟優先、權貴壟斷，因為一旦成長速度減緩，經濟問題將演變成政治社會危機。於是，硬體建設的進步，並未使中國成為「現代國家」。對內，對外，中國的行為模式仍停留在「前現代國家」。對內，中國人民是被統治的臣民，不是現代國家的公民、主人。對外，中國要以「硬實力」乃至「銳實力」，實現其想像中的疆域，拒絕現代國際秩序。此外，教育文化科技信仰創新等「軟實力」，在中國至今仍處於高度政治滲透狀態，為黨國意識形態服務，孔子學院還將手腳伸到國際領域。數位時代資訊高速流通，在中國卻是新閉關自守，缺乏和平崛起的自信。以至於，民族主義成了最後的政治商品，中國夢的文明願景卻付之闕如。

從中國的輪廓陰影，反觀台灣的正面，可以發現台灣的黨國遺緒未盡清除。但是，台灣有一種主流欲求，想讓自己向上提升，邁向成熟民主國家。國家的獨立自主，人民的自由意志，形成這個共同體的心理構造。台灣，早有古代文明，相繼移入不同來源的住民，以及不同時期統治過台灣的政權。海洋的，大陸的：東方的，西方的；外來的，本有的；各種元素在這塊土地交互作用，人民當家作主後又予以批判繼承，激發出今天的樣態與活力。外人來台旅遊，很容易便感受到：這就是台灣。

然而，台灣價值，還在建構當中。一如不正常國家，現在正朝正常國家前進。以往，黨國意識形態由上而下的洗腦，已被通過民主實踐的行動建構所取代，每個共同體的成員都有自由發言權。當然，侵蝕這個共同體的妄念妄行，尤其是結合外患的暗黑破壞，必須及時受到遏制，台灣的法治有待完善。民主自由人權，基本上是一種形式價值，猶非價值的實質內容，擁有形式還要進一步追求實質，具體的台灣價值方能成形。民主自由人權，若用來保障顛覆台灣主體性的言論與行動，便是台灣價值的對立面。

對岸，一黨專政再加強，人治色彩再加強，中國價值強加於香港的展示，正在世人眼前上演。難耐民主與官僚效率的人，往往炫惑於人治掛帥的英明領導，但人治與政治的不可預測，隱藏著極高的國家風險，高層內鬥戲碼正凸顯了這種看不見的危機。而台灣正在進行轉型正義，「黨天下」絕非台灣的歸宿。敵視台灣價值者，究其本質是中國價值信仰者，他們希望台灣也被納入一黨專政的開發獨裁，跟十四億人一起做「姓黨」的中國夢。而進步的台灣遭遇落伍的中國，七十年前已發生過一次悲劇，二十一世紀不容再重蹈覆轍。