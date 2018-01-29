自由廣場》揚塵是集集堰蓋好才有嗎？

◎ 張炎銘

虎尾鎮長林文彬投書關切雲林揚塵，值得肯定；但把揚塵直接連結台塑分紅，則有待商榷。簡單問一句，揚塵是集集堰蓋好才有嗎？是六輕建好才有的現象嗎？恐怕答案都是否定的。

日本時代濁水溪兩岸就編有大面積「飛砂捍止林」，最早於一九○八年就在麥寮編列有二二九公頃保安林，個人在一九七○年代跟隨系上老師做防風定砂實驗時，濁水溪、大安溪、大甲溪下游風飛沙的情況都已相當嚴重了。

揚塵是台灣在枯水季時搭配強勁東北季風的自然現象，林鎮長怪罪工業用水也言重了。依據水利署網站水權年報，濁水溪地面水權，農業用水約卅三．八四億立方公尺，工業用水才二．一億立方公尺；再從集集堰二○一六年供水量來看，農業用水約廿二．七億立方公尺，工業用水則不到一億，約九九七六萬立方公尺，說集集堰是為六輕而建顯非事實，只能說集集堰因六輕而更具經濟效益。

為了揚塵防制，相關機關做過很多努力。河川局曾委託大葉、逢甲等大學辦理研究、擬定改善計畫，並且分期完成。環保署於二○○七年成立跨部會專案小組，整合環保、林務、水利及地方政府等機關，以「水覆蓋」、「綠覆蓋」等多管齊下後，河川揚塵稍獲改善。只是不管何種方法，河川區域內的各種措施，一定會被來年的洪水沖得一乾二淨、付諸流水；而河川區域外，例如在卑南溪中華大橋下游河岸設置「高壓噴槍系統」，想噴水制沙，但河床寬廣、噴水距離有限、耗能又耗水量大，效果很有限。濁水溪中、下游河寬四、五公里，河川區域外的方法更不可行。

覆蓋稻草，個人也認為不可行。若沒有固定，在風速強時，稻草會被吹得四散；即使編紮成草蓆，較不易吹散，則也會被其他地區吹來飛砂掩埋。且其他烏溪、大安溪、大甲溪、卑南溪等揚塵嚴重河川是否也要比照辦理？要花費的金錢與人力、效益可要仔細估算。

揚塵是慢性病，沒有特效藥，大家應信賴專案小組集思廣益後提出可行方法，逐步減輕其害。

六輕雖不是禍首，政府也曾承諾可調度農業用水，但隨著用水吃緊，加上公司獲利豐碩，以「盡社會責任」的觀點，倒是該認真思考河口堰取水或海淡等方式，不要再調度農業用水、落人口實了。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）