自由廣場》（澄社評論）立法的快思與慢想

◎ 蘇彥圖

「快思」與「慢想」這兩種經由行為科學大師Daniel Kahneman的著述而傳揚於世的個人決策模式，或許也可以用來比擬、分析由群體做成的立法決策，乃至更為廣義的政治治理。快思型的立法貴在迅速而果決，但是往往也得承擔比較高的決策錯誤風險。慢想型的立法講求深思熟慮、謀定而後動，但往往也需要付出較高的決策成本。如果以立法審議與公共討論的質量作為量尺，則去年通過的前瞻基礎建設條例與特別預算，還有今年初甫通過的勞基法修正與農田水利會改制，應可說是快思型立法在台灣的近例。先後召開過國是會議的年金改革與司法改革，則比較接近慢想立法的理念型。

行政專業與政黨政治是快思型立法決策據以高速運轉的兩種捷思（heuristics）。可是如果由行政部門所研提的法案是急就章、欠缺讓人信服的專業規劃與評估，而黨同伐異的國會黨團運作，又壓縮了理性議事空間，則快思型立法的決策過程，難免受到非議，決策品質也難免堪慮。儘管「半分忠」事件的殷鑑不遠，現在的執政者似乎還是相當倚仗快思型的立法決策模式；不少論者也常奚落步步為營的慢想型立法，認為其間的溝通、論辯與磨合是在浪費時間、耗損改革的動能。

在後太陽花運動的台灣，對於若干重大、複雜或者困難的立法決策，為什麼還是選擇了贏家全拿的快思，而不是審議民主的慢想？一個有待檢驗的診斷，是將問題歸因於極化的政黨競爭。畢竟，黨派成見愈深，黨派競爭愈趨恆常與白熱，各政黨也就愈難反躬自省，遑論相互尊重、攜手合作。另一個值得考慮的結構因素，則是驅使執政黨急於展現魄力、獲取政績的壓力。即便慢想型立法長遠而言對國家比較好，執政者可能還是會為了求取短線的選舉利益，而選擇快思。甚者，似乎還有許多人以過往的或者鄰近的威權治理，作為評量治理效能或政治領導的標竿，而比較不耐於需要相當時間運作的民主審議。這其實是個危險的想法，因為以威權統治者為師，只會自毀民主的長城。

我們必須深刻檢討立法的快思或者慢想，因為這個抉擇不僅在相當程度上決定了立法品質，也關乎我們所要追尋與實踐的，會是甚麼樣的民主。

（作者為中央研究院法律學研究所副研究員、澄社社員）