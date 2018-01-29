自由廣場》別讓台電吃掉你的504元

◎ 林志翰

週末回老家跟父母吃飯時，母親詢問著，聽說今年要拿到節電獎勵金，必須上網「登錄」，跟過去只要該期間有節約用電的事實，帳單上就會清清楚楚羅列出節電獎勵金不同。不太會使用電腦、上網的母親便要求筆者幫忙登錄。我上網查詢了一下，台電希望人民節約用電，但是發放節電獎勵金的方式卻是「偷偷摸摸」，實在不宜。

台電的說詞很漂亮，強調改以「事前登錄制」的節電成效高出「未登錄」民眾一成，希望藉此激發民眾自主的節電意識。但是，台電刻意漏說了一段話。過去民眾無須登錄，只要有省電，全年至少可拿到五○四元的回饋金。但是習以為常的你我，如果在今年起不知要先「登錄」，或像筆者父母一樣不熟悉操作電腦，台電「節」下來的節電獎勵金就不知進誰的口袋了！

以台電一○五年十二月底官方數據顯示，全台灣光住宅用戶就高達一二三七萬戶，占全部用戶數近九成。因為不甚了解台電登錄制才有節電獎勵金的戶數若以五成估算，每戶至少五○四元的回饋金，台電合計將秘密「節」走約卅一億。

事實上，電腦系統可直接比對各家各戶過往的用電度數，要求用戶登錄根本是多此一舉。

台電若不改善，硬不給你我這五○四元，大家應一傳十、十傳百，互相提醒登錄，別讓台電偷偷「截」走了你我的節電獎勵金！

（作者為國中教師，台南市民）