自由廣場》先鍘壞蛋，司改才不會失敗！

◎ 王國論

台灣的司法，長期以來在百姓的內心裡，究竟是甚麼感受，由小英總統上台演說所回應的掌聲，即可得到印證。但要看到精確的數據，卻不能如此籠統。

否則，這會像議場內的表決，明明可以數人頭，卻捨而不用，來個「鼓掌通過」。

正因如此，司法圈裡的污穢者，就潛躲著；而絕大多數兢兢業業的司法人，一下子淪為背黑鍋者，個個成了過街老鼠。

本來是審判別人的，現在淪為被審判之人；喊冤的，又被說成你在對號入座。

這就是我們一再痛心的，這樣的司法改革注定失敗，壞蛋不挑出來，循規蹈矩的卻豎著任人丟石頭。

正道的法官，長期以來靜默不語，到如今，如此泛民粹化的指為被改革對象，方似刺蝟般跳腳反彈，又能怪誰？難怪真正需被改革者一再違法亂紀。

放在同一時空下檢視，阿扁出門北上去見個老朋友，踩到的那條虛擬的「紅線」，檢察官都可清楚看到；但卻看不見「檢察官教唆偽證」、「扁案改分法官承辦」等弊案，標準在哪？

犯罪者為非作歹，法官行使天職加以審判，天經地義，絕對與司法給人不好之感受無關，而某些的判決不符期待，被譏為「恐龍」，畢竟是少數，簡單的淘汰機制不用，竟要共同吞下。

至於所謂「辦綠不辦藍」固有些案件，但亦絕對是少數。司法的不設防，讓政治奸巧者如出入無境，就猶如開門讓色狼進門的，是你自己，為何又怪老婆跟他上床？個案的不處置，難怪扁的支持者至今還嗆聲：小英是暗自感謝馬為她除掉扁這個政敵！

司法改革，大軍進發前，就殺幾個祭旗吧，改革哪有這麼難！

（作者為律師，高雄市民）

期待扁案重啟調查

◎ 高佳芳

前幾天，台灣的媒體大肆報導阿扁違反規定被中監警告的記事。這讓我想起，去年，日本的時事新聞連續報導，公眾人物服用或持有禁藥被拘提的案子。

因持有安非他命被起訴的日本職棒名打者清原和博，對裁判所提出治療計畫後，以五百萬日圓保釋金獲得法庭許可保外就醫。保釋後的清原選手直接到松戶市內的醫院住院治療。我常年居住日本，在電視新聞或平面媒體上不曾看過監所有對受刑人吭過一聲。保外就醫或保釋都是被監禁人的人權。尤其是，阿扁常年受盡折磨，中監的發言更是在傷口撒鹽，也讓人感到台灣還停留在威權時代警總復辟的錯覺。

阿扁的案件被部分媒體炒作得似是而非。誠如新任監委陳師孟老師回答立法委員質詢時說，扁案程序不法。暫且不論阿扁是否貪污，我認為大多數國人都希望有一個公正的司法判決，期待扁案重啟調查，釐清案情落實轉型正義，才符合蔡總統就任致辭中的司法改革。

也期望司法改革不要說一套做一套，將去年的司改大拜拜，收場之後掛在總統府做為政績。渴望早日大刀闊斧進行，不論藍綠如有事證就辦到底，讓海內外國人對司法湧現信心。

（作者為日本天理大學國際學部講師）