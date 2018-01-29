自由廣場》《第六代戰爭》看募兵

◎ 張良德

募兵制不適合台灣，以我這個外行人看來，主因應是「成本過高」，排擠其他軍事投資，影響戰力。至於兵力員額問題，有很大調整空間才對，此所以監委調查報告也提醒軍方「不宜急於填補官士兵缺額，衝量而不重質」。

如果以俄羅斯軍事科學院前副院長弗．伊．斯里普琴科所著《第六代戰爭》這本書所述，戰爭型態以「非核和非接觸」為特點，以摧毀敵方的經濟設施、推翻敵方的政治制度為目的，而不是像以往戰爭那樣重在打擊敵方有生力量，那麼我們對徵兵、募兵的爭議，是否也該以第六代戰爭為思考，至少加碼網路攻防的權重，再據此研擬兵員配置，比較抓得住重點？

十六年前的第六代戰爭理論，今天看來一點都不落伍。先不談太空戰場，我們以上周的新聞舉例：荷蘭情報機構已經找到關鍵證據，證明俄羅斯網軍影響、甚至操控美國大選。俄羅斯顯然在這一場「類」第六代戰爭的網路攻擊中，攫取了重大的戰略利益，不費一兵一卒，勝過很多場戰役的總和戰果。

「兵不血刃」已經不是夢想。或許，大家可以先重溫《零日網路戰》(https://www.youtube.com/watch?v=iKxWJCpse6k)這部電影，看看以色列和美國如何用病毒木馬「做掉」伊朗核武設施，未傷一兵一卒，然後再來討論徵兵募兵，甚至演訓、軍購、國防問題吧！

至於要把募兵問題上綱到政治鬥爭，就大可不必了！

據中央研究院社會科學研究所「中國效應研究小組」，二○一五年一至二月間調查，問題是「請問，您贊不贊成台灣為了增加軍事力量而恢復徵兵制度？」結果有六十．二％受訪者贊成，各年齡層贊成者的比例都在五十％以上。最值得注意的是，其中廿九歲以下者有六十二％贊成。到了二○一六年，全年齡層贊成恢復徵兵制者驟升至八十三．四％，二○一七年更再上升到八十六．三％。三年間累計上升了二十六個百分點。

可見，恢復徵兵制不是問題，國家領導人的策略與識見才是關鍵。

（作者為預官退伍，現任教職）