自由廣場》差點勸兒子投身軍旅的心路歷程

◎ 楊宏基

前幾個月兒子接到兵役體檢通知，驚覺孩子大了，該想想未來的出路。筆者自己曾是職業軍人，一度從「供需失衡」的角度，認為此時投身軍旅其實是不錯的選擇，但隨即就打消了勸說的念頭。

從自家的角度看去，現在施行的替代役或是軍事訓練役，對孩子來說是比較輕鬆的選項；好不容易避開兩年數饅頭的日子，不管是響應募兵、或恢復徵兵，都是一種糾結。YouTube上有段標題為「國軍弟兄們，上戰場囉」的影片(https://www.youtube.com/watch?v=zgjtyvQqwVI)，某種程度上凸顯了目前兵員組成及軍事教育訓練的荒謬，讓曾經當過兵的朋友們莞爾一笑。

戰爭是殘酷而不可理性預期的，誰都不希望戰爭發生在自己周遭，但不可諱言，台灣在國際政治現實裡依舊面臨戰爭的威脅，所以國防整備是必要的。而整個建軍備戰的過程裡，買了高科技的飛機、船艦，研發出威力強大的飛彈、火砲，更要緊的是有操作的高素質人力。否則，所有的裝備只是一堆地面「展示品」，意義何在？

孫子兵法始計篇有句話：「夫未戰而廟算勝者，得算多也」；募兵制能不能做？在政治人物討好式的算計之外，國防部應秉持專業立場仔細「廟算」誠實面對，說清楚徵、募兵兩案在預算、戰力維持上的差異，同時以「階段性」、「實驗編裝」方式依軍事科技演變逐步調整兵源配置與需求數量；而不是保官位的唯唯諾諾，和每次提到募兵缺口龐大就空泛地要「國人支持、鼓勵」。

這次監察院列舉募兵制五大缺點，其實早在募兵實施前就被我們這種老傢伙唱衰過了，現在的恍然大悟，只怕為時已晚。

（作者為退役海軍少校，台北市民）