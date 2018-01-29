自由共和國》馮賢賢／公共媒體的破與立

馮賢賢／華視董事、前公視總經理

最近華視的人事紛爭引起社會矚目，有個人因素，也有長期受政治干擾的結構性問題。華視納入所謂公廣集團十一年來每況愈下，舉債度日卻無還款計畫，士氣低落不知為何而戰，顯示公共電視的歷屆董事會，沒有足夠能力治理華視。

二○○六年立法院通過「無線電視事業公股處理條例」，不僅將華視公股交給公視，還要求公視擔起經營原民台、客家台和宏觀電視的責任。公視董事會歡欣鼓舞慶祝版圖擴大，卻未洞察公股處理條例中暗藏玄機的立法缺失及政治陰謀。

條例將華視股權公共化，卻未提供華視任何營運經費，使得華視形式上公共化，實質上卻沒有資源將內容公共化，定位不倫不類。原民台、客家台雖被推給公視，政府卻可透過標案以「業主」身分對做為「廠商」的公視施壓，扭曲公視「獨立自主」的角色。二○○八年馬英九上台後，國家機器全面打壓公視，顯然是要控制公廣集團的人事與內容，而擁有雄厚土地資產及殘存新聞影響力的華視是最主要標的。

國民黨完全執政後，氣焰不可一世的某國民黨立委對我說，「當初我們把華視交給公視，就是要等我們重新執政後，把華視拿回來。」公股條例聲稱立法目的是為「維護媒體專業自主」，但其背後動機正好相反。一個冠冕堂皇的媒體立法竟只是政黨奪權的鬥爭工具，導致亂象叢生。專業自主遙遙無期，政治介入倒是明目張膽。

馬英九上台後，公視二○○八、二○○九連續兩年預算遭國民黨主導的立院半數凍結，新聞節目不斷被點名指責；原民台、客家台每季的驗收也遭到無盡拖延與刁難；原民台的新聞與人事更不斷受到政治干擾；公視工會幹部跑去立法院與國民黨立委一起開記者會，支持國民黨繼續凍結公視預算。

而國民黨為取得主導權，不惜修法調高公視董事名額，在八八風災國難當頭時，一舉送進多名董事成為多數，並立即展開鬥爭，試圖逼迫民進黨執政時產生的董事長下台。由於欠缺正當性的數次慘烈鬥爭皆未成功，二○一○年中，董事會僅剩不到半年任期，國民黨政府竟將民進黨時代產生的董事全部假處分，從此全面接管。

假處分引發的多個官司，纏訟多年後政府全部敗訴，龐大的訴訟費用與賠償，都由納稅人買單。公視董事會將我在績效達到歷史新高、考績優等的情況下違法解聘，所引發的兩個官司，最後也都以公視敗訴收場。

當馬政府將公視變成殺戮戰場時，局勢再清楚不過：向來把媒體當統治工具的國民黨並沒有進化，仍然迷信控制媒體就能鞏固政權。公視莫名其妙接收華視，並沒有如虎添翼形成綜效，反而懷璧其罪，引來殺機。公視董事會在馬政府執政期間高度政治化的運作，更讓亟需改革的華視雪上加霜，不僅債台高築，甚至爆發選舉期間播出「梁春姬」拍馬新聞的醜劇。而好不容易走上改革之路的公視，又倒退回因循怠惰瓦釜雷鳴的狀態。

國民黨踐踏媒體不足為奇，但我們接著面對的是，在民進黨二次執政後公視董事會已經改組，為何公視與華視仍然紛爭不斷？不客氣地說，雖然國家機器的干預已大為降低，但政治酬庸造成的人謀不臧，仍讓情況失控。

蔡總統選前一再強調絕不會政治分贓，但選後不少重要職位安排的人選令人失望。用人不當，並不只是「看走眼」的問題。真正原因，應該是民進黨政府從沒把媒體改革當一回事，更不認為公共媒體應該在台灣民主發展扮演重要角色。既然公視華視不重要，派「自己人」去佔個位子何妨，其結果卻是接連出事。

民進黨早期大力支持公視法，是公視得以建台的關鍵因素。一旦執政，收視率不高的公視馬上就不重要了。對待商業媒體，民進黨則是一面抱怨，一面試圖收買，致使第一次執政時期，政府成為媒體最大廣告主，新聞置入竟得到政府認證。多年來每次與民進黨政治人物談到媒體，他們的反應不外乎大聲責怪「媒體都是深藍控制，對民進黨不公平」，即便已二次執政，仍然對自己的在野心態沒有任何反省。

當前台灣面對的已不是九○年代初期黨政軍壟斷媒體的局勢。數位匯流讓傳統媒體節節敗退，中國因素讓媒體經營權與內容產製成為國安議題，而國民黨已失去民心，媒體是否深藍、遠不如媒體是否專業創新與堅守民主價值重要。在大國崛起的壓力下，台灣必須步步為營用心守護民主與本國文化，民進黨卻未以國家發展的高度推動媒體改革以去除戒嚴幽靈，促使媒體提升專業以鞏固民主，實有違公眾付託。

國民黨下台了，但公視華視仍然治理混亂經營迷航，主導董事會人事佈局的民進黨難道沒有責任？是時候了，民進黨應該要脫離大剌剌的在野心態，趕走鏡中國民黨的影子，快點長大。

文化部目前正在草擬公共媒體法，將央廣、中央社納入公共媒體版圖，並將華視民股買回。未來的公共媒體，可能會有新聞頻道和台語頻道。這些規劃是否值得期待，能否避免混亂與災難，除了法條的設計必須權責相符、重視專業發展外，董事會的組成也是關鍵。如果民進黨不從目前公視華視的亂象深刻反省自身的責任，只認為是倒楣派錯了人，下次派個聽話的就好，那麼我現在就可以預言，未來公共媒體的發展必定顛簸難行。

歷史殷鑑就在眼前，失民心者必失政權，再怎麼控制媒體都沒用。馬政府無所不用其極侵擾公廣集團，搞爛了公視華視，最後還不是一場空！民心望治，如果民進黨政府不在乎公共媒體對台灣民主的重要性，不重視選任董事對於公共價值的掌握與實踐能力，修法最後可能只是讓各自帶有黨國基因的幾家媒體機構成為恐龍綜合體而未能興利，那就可惜了這次新的機會。

大破才能大立，趁還來得及，民進黨政府應趕快破除政治酬庸與討好既得利益者的舊思維，才可能為台灣媒體開立新契機。