自由共和國》馮光遠／趙少康挺管中閔

管中閔（左）被遴選為台大新任校長後，風波不斷。趙少康（右）（資料照）

馮光遠／更生人

看到趙少康撰文挺管中閔，只覺好笑。

台大校長遴選委員之一的蔡明興（其家族企業包括富邦跟台哥大），大力為管中閔拉票，可是卻在資訊中獨漏管候選人與他家企業的關係。管跟蔡根本沒有在「利益迴避」這個問題上，主動讓相關人士與社會大眾知道這些訊息。

趙少康在他的挺管文中講得很明白，「（管為台哥大獨董之事）揭露固然更周延，不揭露也無違規」，是的，這個案例跟趙少康自己的案例極端類似，趙少康此時不就此事表態，更待何時？

然後我們把鏡頭轉到趙少康跟富邦的關係上吧。二○一四年底，國民黨權貴執政十六年的台北市，全面潰敗，交出首都政權。直到那時，大家才得知，原來媒體人趙少康，竟然是富邦金控、產險、人壽的獨立董事，這些職位都是北市府因為投資富邦而產生的官股推薦席位，趙少康一年大概可以從中撈進將近八百萬。

趙少康完全沒有相關背景，卻可以一次領三薪，當時他辯稱，因為「不從事政治已經快二十年了」，意思好像是說，所以這些位子並不是政治性任命。可是，趙少康，你大錯特錯，因為你是媒體負責人，你是政治性節目主持人，光是這個背景，你就根本不能擔任類似富邦這樣子的企業的獨立董事，因為你一年拿人家將近八百萬，要是這個打賞你的企業出了什麼大紕漏，你的媒體是報導呢，還是睜一隻眼閉一隻眼裝傻？你的節目是追下去呢，還是跳過去以免企業把你的賞金給斷了？

所以，光是「避嫌」、「利益衝突」這些考慮，一個媒體老闆或節目主持人，就要有自知之明，要光明磊落。可是，看看趙少康的例子，要求他有最基本的媒體人道德，等到太陽從西邊出來吧！

中研院是個學術機構，台灣大學亦是，當年在宇昌案跟浩鼎案沸沸揚揚的時候，看看今天力挺管中閔的那些評論者、媒體，當年是如何把「學術機構」跟「企業弊案」扯在一起的，這些人大概都忘了吧。既然當初能夠這麼積極地為各種可能發生的弊案找到小鞋，要當事人穿下，怎麼，今天又突然變成趙所謂的「台大跟富邦或台哥大沒有利益衝突問題」了？

然後，對於大家要求資訊公開，趙少康頗為迷惘，他寫道：「獨董是上市公司本來就要公告的公開資訊啊！」所以囉，是大家自己不看啊？是啦，這些資訊，就好像當初你擔任富邦獨董的時候，是有公開啊，只是，藏在那麼多資訊裡，要不是最後改朝換代，你落荒而逃以致事情被迫曝光，有誰會知道啊？

好了，既然講到「資訊公開」，就讓我們把鏡頭再轉到管中閔身上吧。

二○一五年十月十八日，管中閔在Ted Talk有場演講，題目是：「菁英決策到群眾智慧」（https://www.youtube.com/watch?v=UtxgzPhrlDM），老實說，聽完，我毛骨悚然。

例如他在演講前幾分鐘，提到「孫運璿擔任經濟部長九年，二○○○年到二○○九年，同樣九年，換了八位經濟部長」，底下觀眾傳出笑聲。聽完，我腦子裡的畫面卻是扁政府執政時聽到報社同仁聊過的一件事：國民黨籍的高階事務官，一下班就往他們的中央黨部跑，大家討論扁政府要施行的政策，以及他們應該如何來扯後腿。

例如他提到「九年國教，從研議到上路，一年的時間，今天非常難想像」。可是，這怎麼難以想像呢？獨裁者要什麼，你不達成任務，你的屁股還在位子上嗎？

反正，一堆例子，都把威權時代的決策模式，拿來與民主時代的決策模式相提並論，雖然他後來也承認，如今因為諸多的社會運動，「這種傳統的決策模式，事實上已難以持續」，可是他接下來提的解決模式，才真正讓我又好氣又好笑。

在這裡，我也不多說，就把他的講話節錄一部分擺在這裡：

「黑箱、密室，都是因為少部分人想壟斷資訊，擷取自己最大的政治利益。」

「在政府的決策體系中間，我們應該有一個更受信賴、公開的資訊平台。」

「對於重大、牽涉公共利益的政策，我們可以透過公開的討論方式，而且這種討論，資訊事先公開，相關文件公開。」

「討論公開，利益團體都可以來討論，但討論的過程必須受到檢視，避免部分的政策，受到利益團體的操縱。」

看到這裡，對照這一陣子關於台哥大、獨董、政治介入、管中閔的作為、相關護航者的說詞等等話題，如果你還沒有把早餐吐出來，我必須說，那你真的是很有幽默感、很有包容力、大概從來也沒有聽過「轉型正義」這四個字。

不過，整個演講，我覺得最有趣的，還是管中閔最後講的兩句話：

「在過去一段時間，我沒有先見之明，很多事情我受到衝擊之後，才開始有這種想法。」（我：二○一五年，國民黨菁英終於開始反省了，恭喜台灣！）

「為什麼這麼多人不領情，甚至嫌惡我們？」（我：管中閔與趙少康，高級外省人，無誤！）