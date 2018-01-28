自由廣場》小英政府搞甚麼護旗

◎ 高泉益

美國國務院三個重要單位的網頁都把台灣的中華民國國旗給撤掉了，我們的外交部還特地去抗議，要求貼回原有國旗。在台灣的人民分成兩種反應，一部分因美國政府不承認這面旗子興奮不已；另一部分人哭天搶地，有如面臨亡國之痛。

美國國務院發言人表示，台灣是一個民主模範國家，跟台灣的關係仍然維持原狀，是重要的夥伴，並無任何改變。從頭到尾都稱台灣，未提及中華民國，也不回答為什麼會撤掉中華民國國旗，更沒有意思表示會貼回這面旗。

至於為什麼美國國務院的相關單位會拿掉這面屬於中華民國的國旗，我們可以推測，是務實的川普政府認為依法美國不能承認這面旗子的存在，因為它是屬於中國的，而一個國家只能有一面國旗。至於台灣，在美國的台灣關係法之下，台灣是不屬於中國的，所以撤下這面中華民國國旗，是美國政府依法應有的作為。

中華民國已被中華人民共和國取代，這是攤在陽光下的事實，為國際所承認。台灣一直自稱中華民國只能在國內自己騙自己，除了一些接受台灣金援的所謂邦交國承認台灣是中華民國之外，其他正常國家不可能幫台灣欺騙世人。

中國想盡辦法要促統的局面下，對台灣文攻武赫，步步進逼時，美國有義務保衛台灣。但如果台灣一直自稱中華民國，代表中國，美國就失去保護台灣的立場，想必美國是不能承認台灣是中華民國的。美國政府只稱台灣不稱中華民國，立場鮮明，倒是民進黨政府在野時否定中華民國，卻在執政後，不知順水推舟，反而在維護中華民國國號與國旗，再也沒有比這更荒謬的事了。

（作者為台北市民）