自由廣場》大學自治無法管？

◎ 黃帝穎

台大校長遴選爭議，有師生發起維護大學自主，拒絕政治介入的連署。我國憲法固然保障「大學自治」，但全球民主國家所理解的大學自治，並非讓大學淪為「法外之境」，如大學有違法情況，政府仍有為「合法性監督」的權責。

因此，管爺如果真維護大學自治的精神，應避免讓政府對台大校長遴選程序進行「合法性監督」，自行「知所進退」是維護大學自治的有效方法。

大法官釋字第三八○號解釋揭示「憲法第十一條關於講學自由之規定，係對學術自由之制度性保障；就大學教育而言，應包含研究自由、教學自由及學習自由等事項。大學法第一條第二項規定：『大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權』，其自治權之範圍，應包含直接涉及研究與教學之學術重要事項…憲法第一百六十二條固規定：『全國公私立之教育文化機關，依法律受國家監督。』則國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之」，換句話說，憲法保障大學自治，並非讓大學變成法外之境，國家對大學自治尚有依法監督的權責。

因此，教育部就台大校長遴選，必須進行「合法性監督」，管中閔身為台灣大哥大獨董，在遴選前資訊是否確實揭露？有無登載不實？台灣大哥大副董事長蔡明興擔任台大校長遴選委員會委員進行投票，組織不合法問題如何解決？遴選過程符合「正當行政程序」？

依據國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第六條規定，應以解職遴選委員方法迴避之情況，包括遴選委員若與候選人有、或曾經有配偶及三親等內血親、姻親關係，有學位論文指導的師生關係，抑或是有具體事實足認定遴選委員執行職務有偏頗之虞者。

簡單來說，僅有「情誼因素」的論文指導師生關係即屬迴避事由，則依「舉輕以明重」法理，同公司的副董事長與獨董，不只情誼因素，更有「明顯利益關聯」，應屬有具體事實足認偏頗之虞者，即台大該次校長遴選之組織及程序顯有瑕疵，政府本應進行合法性監督。

管爺如真維護「大學自治」的憲法價值，不忍台大被教育部進行「合法性監督」，誠應知所進退，別讓台大校長遴選的汙點永遠留在歷史上。

（作者為律師）