自由廣場》台塑分紅 雲林吃飯攪砂

◎ 林文彬

正當賴揆視察雲林濁水溪的揚塵之害，規劃三年十億元抗塵計畫，圖在河床鋪蓋稻草之際；報載台塑年終獎金及紅包高達八十一億元，已連高三年。

這時，雲林人恐怕才要恍然大悟，原來揚塵變成了人家的紅利，而雲林人的紅利竟是「吃飯攪砂」。更可笑的是，分獲紅利的這一邊總嫌太少，不知感恩；而攪砂的這一邊竟還吵著只能覆蓋稻草，不知癥結。

六輕的紅利是用雲林人的健康換來的；而且覆蓋稻草這件事，不只令人啼笑皆非，恐怕還是揚塵不減，還會導致河道淤積等環保不保的一大噩夢。

其實，雲林揚塵，一直是水利單位不說的秘密；更或許是不能說的秘密。而這秘密其實大家都知道。因為濁水溪已無水流來源，早已被集集攔河堰截流成了斷頭河，導致揚塵愈演愈烈。

二十多年來，政府為了六輕設廠用水，還以二三八億元興建集集攔河堰，每日經過管線截水卅萬噸供應六輕。另餘十萬噸才供應民生用水及農田灌溉。因此面對揚塵危害，解決的答案應該非常清楚：一、取消工業用水的提供，讓卅萬噸水源直接放流覆蓋濁水溪的河床。

二、濁水溪內分段興建多處攔砂壩，平均水流覆蓋河床面積。

三、定期疏浚淤砂，清理整治河床。

如此不僅可紓解揚塵的危害，還可防治地層下陷的危機，並可兼具「我愛河川」的景觀之美，一舉數得。另六輕則應自行設立河口的水庫攔截溪水，不足部分則應自行建造海水淡化廠，自立自足。萬萬不能把全雲林人的生命健康換成別人的紅利，葬送在揚塵裡，以及加速其生產的空污之中。

（作者為虎尾鎮鎮長）