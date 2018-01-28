自由廣場》銳實力的老把戲

◎ 孫國祥

銳實力是繼硬實力、軟實力及巧實力之後，為國際關係學者新創名詞並廣受全球關注，其功能係屬硬實力的另一種型態；首見於去年十一月十六日美國國家民主基金會兩位學者Christopher Walker與Jessica Ludwig在知名期刊「外交事務」所發表之「銳實力：威權國家如何營造影響力」一文，主要針對特定國家藉由發動顛覆、滲透，施壓之外交手段來達到境外壓制言論、擴張勢力及操控意識形態的目的。其本質如一月廿四日軟實力之父Joseph Nye博士撰文「銳實力如何威脅軟實力」所言：就是以資訊欺騙手段達到敵對的目的。

事實上，專制集權國家使用「假資訊」或「干擾手段」，試圖降低民主國家的吸引力與感召力，在冷戰時期就層出不窮，如蘇聯KGB於一九八○年發出不實訊息指AIDS是由美國研發以作為生化武器之用。冷戰之後，中國變本加厲，原以文化手段干預他國高等教育學術自由，近期更是走火入魔，以收買、利誘、金援、操控、施壓、恐嚇、顛覆等手段干涉他國內政，引發澳洲、紐西蘭、德國、英國、美國、加拿大等國家強烈不滿與反彈。

中國每年花在銳實力對外「資訊戰」（external propaganda）費用，依據美國知名中國與亞洲事務專家沈大偉（David Shambaugh）估算就高達美金一百億元，相較於美國六．六六億美元高出甚多；惟根據英國Portland國際諮詢公司二○一五年針對全球三十個主要國家，分別從教育、參與、政府、數位、文化及企業等六個領域進行一個國家軟實力評比，中國以總得分最少，排名三十個國家最後一名。主要原因在於中共對人權的迫害、缺乏新聞自由、專制政體、政府效能不佳及封鎖國外社群媒體等。

沈大偉曾言：一國的軟實力無法以金錢購買，需要以「贏得」獲取，並認為中國建立軟實力的工具主要就是「金錢」，特別是以經濟的手段購買影響力，形塑他國意見，提升自身國家實力。儘管中國擁有世界級的文化遺產與令人驚艷的經濟發展，以及投入如此巨大的資源與努力，惟觀察中共政權所推動之「對外宣傳」或「文化交流」方式都如出一轍，幾乎全部都由中國政府所操作與控制；但只要中國政治制度無法獲得多數國家認同、人權未能適當改善、公民社會無法直接與世界接軌，中國軟實力就會受到侷限，更遑論以欺騙為本質的銳實力。

中國想要以銳實力滲透全球的把戲，不僅是「司馬昭之心、路人皆知」，更引起全球各國爭相撻伐。一國要讓他國心悅臣服的追隨或服膺，還是得從文化、政治制度及外交政策正派經營，通過吸引而非脅迫或利誘來達到所要的目的，真正做一個崇禮尚義負責任的國家；倘為達目的不擇手段，恐將適得其反。

（作者曾任政府駐外人員）