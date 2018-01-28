自由廣場》台灣有個警察王國？

◎ 李學鏞

日前大法官會議釋字第七六○號解釋出爐，繼五三五號解釋認為警察勤務臨檢不當之後，再次宣告警察機關連國家考試訓練分發也違憲亂搞，警察執法機關完全漠視法律尊嚴，莫此為甚。警政署對於釋字第七六○號解釋的因應策略，目前看來仍是頭痛醫頭，腳痛醫腳，能拖則拖，這樣執法、知法、違法，只會讓基層更加心寒而已。同樣的，目前頗具爭議的警察特考雙軌制，已被監察院糾正兩次，警政署依然故我，將會是下一個未爆彈。

釋字第七六○號解釋衝擊警察教育學霸長期存在的事實，也引爆下列幾個存在已久的問題，應依法優先處理，不容警政署以拖待變：

一、警察教育不應超越國家考試：目前警察大學獨佔警官教育權，長此以往，一直存在著警察大學畢業生未通過三等警察特考也可任用警官，而通過三等警察特考的一般生及警察學校學生，卻只能永遠當警員的荒謬現象。在警察任用制度上，警察教育學歷的重要性超越國家考試，造成基層長期不滿，也是釋字第七六○號解釋的主要爭點。警政署不只是要處理提出釋憲的人，以回復其權益，對現在超過一萬名已通過三等警察特考，仍任警員，未派警官者，警政署也應優先實施轉型正義，以彌補渠等權益，而不是搞警佐班讓大家強成一堆，否則請大家一起去抗議，先抗議者先贏。

二、警察升遷機制應與國家文官體系一致：警察人員人事條例第十一條第二項是所謂警察大學學歷升遷保障條款，導致目前尚有警察大學畢業未通過三等警察特考者，依然可以當「比照待遇警佐巡官」或「警佐巡官」，而通過三等者卻只能永遠當「警正警員」，此種離譜的官職分立人事制度，嚴重打擊基層員警士氣，視國家考試任用制度如無物。警政署應速調整以國家考試等級決定警察官職，而非以警察學歷分派職務，以避免警察大學招生一再作弊發生，讓基層努力升遷的期待落空。

三、警察招考方法應回歸公務員考試常態：目前警察特考採用世界獨一無二的雙軌制，警校生不論素質高低，保障錄取率超過98%；被警察機關淘汰的員警回鍋考試，錄取率更保障99%以上；而一般生只有16%。同樣從事警員，卻有不同的錄取率，監察院已糾正兩次，警政署及考選部依然不理不睬。由於警校生享受既得利益，難怪最近警專生買春、在居留所人犯前玩警槍、包庇賭場收賄等風紀案件頻傳。警察特考招考機制應回歸公務員考試常態，以考、訓、用方式辦理，與警察教育制度分開，這才是釋字第七六○號解釋的主要精神。

（作者為律師）