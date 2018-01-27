自由廣場》台灣需要軍事事務革新

◎ 張延廷

軍隊任務的專業性不同於民間一般專長，依兵役法規又有屆齡退伍的服役限制，所以很多軍事人才無法在軍中長留久用。有時正值青壯年代的軍人，即因為軍隊專長分類及升遷限制等各種因素，當到達最大服役年限時，便必須依規定離開國防專業職場，使好不容易培養、又饒富經驗的軍官、士官必須離開軍中，形成人力資源的浪費。

因此有必要全盤檢討軍職、文職人力的結構，充分調整及鼓勵即將屆退的軍職人員繼續留軍中服務，發揮軍隊組織最大的經驗價值。而目前國防事務所面臨的長期隱憂，是國家長年投注大量資源所培育的國防專業人才，囿於軍隊組織結構限制，在服役年限到達屆退年齡時，不論有無豐富的軍旅經驗，都必須依規定離開國防專業職場，使原本經過時間長期淬煉而出的軍事專業，也都因退役而歸零形成人力資源浪費。

現代戰爭型態已明顯不同於往昔，不但戰爭來得快，武器裝備又比以往具有更強大的殺傷力及毀滅力，必須具有高度資訊化、專業化、整合性的複合型人才，方能應付日趨艱深、複雜的現代化戰爭，才能進一步嚇阻戰爭的爆發。而這些高難度的軍事專業，正需要經驗豐富的資深軍官、士官在軍中長留久用，發揮嫻熟的戰術戰法經驗價值、管理專業、高端裝備維修等，將現代化武器裝備性能做最大的發揮，方得累積強大的戰力。

例如目前空軍官校，便聘用了一些已退役的資深飛行教官，繼續留在學校擔任教官，而這些教官不但具有數千小時的戰機飛行時數，帶飛經驗又非常豐富，能很專業又迅速的知道要如何帶飛學生，傳承得來不易的飛行經驗，可掌握如何在最短時間內教學生懂得飛行操作要領。而這些稀少的專業飛行人才，退伍後並沒有立刻到民航公司當飛行機師拿更多的薪水，反而憑著一股當年從軍的使命感與服務熱忱，在軍中繼續作育英才，又不知為國家省了多少可貴的飛行訓練成本。

現在各國都在進行軍事事務革新，冀圖以最少的人力資源成本，留用培養不易之軍事專業人才轉用為國防事務專員，並鼓勵屆退軍職人員續留在軍中服務。不但可因此立即上手推動相關政策，並有利經驗與技術傳承，可立即擁有最佳建軍備戰人才、有效延長軍職人員職涯、降低軍隊人力維持成本，為一舉數得、經濟有效的國防方策。

（作者為大學兼任教授）