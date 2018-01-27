自由廣場》電子煙新星產業

◎ 王郁揚

紙菸產品在重視健康的未來世界，終將走向黃昏市場，因此國際知名菸草商菲利普莫里斯（PMI）宣布，未來將放棄紙菸產品，轉投入菸草減害產品：加熱菸；而激盪出這一切菸草減害產品概念的關鍵角色便是「電子煙產業崛起」。

電子煙（Electronic cigarette）發明者中國藥劑師韓力，於二○○四年發明電子煙，希望藉由電子煙提供乾淨的尼古丁攝取方式，減少或停止吸入菸草產品因燃燒而產生的多種致癌物質；該產品經過十四年的發展，電子煙這項工具已經不僅僅侷限於「菸草替代產品」，這項工具可以創造全新的花式煙圈表演藝術，這項工具還可以攝取維他命、Q10等營養素，國外甚至已有藥商把這項工具視為「氣體藥物」攝取方式進行醫藥產業升級轉型，因此英國在二○一四年已經將這項工具正名：不是電子煙（e-cigarette），而是電子霧化器（vape）。

電子霧化器（俗稱電子煙）產業在台灣、甚至在全球最大的困境，就是這個「煙」字，上從政府官員、下至平民百姓，對於電子煙的第一印象多數定位在「菸品」，雖然財政部一○○年三月九日台財庫字第10000085370號函說明「電子煙不屬於菸品，不可視為菸品管理」，但在衛福部長期錯誤宣導之下，多數台灣民眾認為電子「菸」是菸，所以用菸害防制法管理是合理的。其實電子煙產業分為兩大領域：一、電子煙主機、配件，二、電子液體（E-liquid/E-juice，俗稱電子煙油、電子果汁）。電子煙主機就是一般的3C產品，以台灣最有名的電子製造商：鴻海富士康在二○一七年已經正式投入電子煙主機製造，到目前為止已經生產第二代產品，每月全球銷貨量在六十萬至八十萬套，目前第三代產品正在規劃中。3C產品中還有一個靈魂角色：「半導體晶片」，台灣半導體產業也在電子煙主機製造供應鏈中擔任隱形冠軍，遺憾的是台灣因為法規因素，電子煙主機製造商九成是中國深圳廠商，二○一七年已經有五間中國電子煙公司在深圳新三板掛牌上市。

如果有一個新創產業，不僅可以促進台灣經濟，還可以改善民眾健康，這「新星」產業非「電子霧化器產業」莫屬。台灣既有優勢產業，例如：半導體產業、電子製造產業、香料產業、金屬加工產業、食品製藥機械產業，因這些產業在台灣都是非常具有競爭力的產業，轉型投入電子煙產業不僅無須負擔龐大的研發費用，更可利用台商良好的競爭力，開創全新的電子煙商品（例如鴻海富士康的電子煙主機製造就是這種案例）。美國FDA在二○一八（今）年一月廿三日公布最新電子煙研究報告：「電子煙可協助戒菸、減少菸害。」呼籲衛福部應「將全球電子煙管理實務納入台灣立法評估」，而不是只依照世界衛生組織（WHO）的「建議」照單全收。

（作者為台灣電子煙產業發展協會秘書長）