自由廣場》庶民藝術進入美術館

◎ 王錫璋

日本國民藝術家岩崎知弘（1918-1974）今年恰逢一百週年誕辰，她的經典插畫展將在二月來台，於國立歷史博物館展出兩個多月，她的百年紀念傳記，也剛由兒子松本猛先生出版了，這是有意義又值得回顧的一段過程。

說起岩崎知弘，在日本大大有名，以畫童書繪本出名（前幾天才剛在日本NHK紅白對抗賽節目露臉的資深藝人兼作家─黑柳徹子三十多年前著名的《窗邊的小荳荳》一書的插圖，便是取自她的水彩畫作），她擅長畫兒童和花，畫作融合書法和水彩，意境縹緲又富哲思，深受庶民喜歡，連書籤、卡片等都經常採用她的畫作。

可是她逝世後，兒子想在美術館為她辦個插畫原作展，卻遭許多大型美術館拒絕，認為插畫不是正統的美術作品。她的兒子無奈之餘，在一九七七年於東京故居開設岩崎知弘美術館，二十年後，又在長野縣安曇野開設一家分館，更蒐藏到世界各國重要童書插畫家的作品。這兩個美術館的名聲，現已享譽全世界。所以，她的經典畫作，也能來我們國內國立的博物館展出了。

另一個去年才以《你的名字》動畫電影聞名的漫畫家新海誠，也因為大大出名了，日本國立新美術館才特別允許第一次讓漫畫家展出原作。可是第一次來台的新海誠漫畫展，還是只能在華山文創園區展出，未能登展覽環境較好的美術館之殿堂。

插畫或動畫原作，其實也是一種藝術創作，不能以其非傳統美術而遭排斥。國內亦有不少插畫或漫畫家作品，難登美術館之殿堂，但由岩崎知弘和新海誠這兩位日本國民畫家之例，或許可給我們一些省思，美術館其實也應多展一些接近一般庶民的畫家作品呀！

（作者為台北市民）