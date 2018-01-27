自由廣場》余天 我的天啊

◎ 張勳慶

民進黨新北市黨部主委余天，真該道歉的對象，不是蔡英文，而是台灣選民。

首先，許多政治家族的二、三代在培養下接班，自也會有政治香火延續下去的世襲心態，此點其實不分藍綠皆如此，在威權時期有一批人專捧蔣家孝字輩，民主時期連戰其子參選台北市長。但余天犯下嚴重的致命盲點，那就是沒有一張選票會投給媽寶般的政客，偏偏此時他替其女做了最糟糕的負面形象，更會讓選民認為，民進黨是否在全面執政下和早先的國民黨一般，這對民進黨才是真正的內傷。

其次，政治權力世襲的現象，政黨是否該帶頭去改變？選民又是否有所警惕，可能是更值得大家深思的大問題。因為在現實面，當今政黨都為了贏得勝選，而出現尾巴搖狗的現象，那就是某人在該行政區或縣市有很高民調或動員派系力量，在兩任到期後無法再選，便不得不對其低頭臣服，讓其指定接班人去成為黨提名參選人，最後就形成民主選舉中的地方霸主，從地方到中央選舉，從民代到縣市長，都成了家天下的關係企業與人馬在主導，當然資源掌控和分配也得看他們的臉色。

雖然台灣在此方面還未像菲律賓一般，家族世世代代掌控國家資源與權力，可是從民進黨內余天的真心話大冒險，還有政二代到處卡位，以及國民黨為了在年底地方選舉能反撲，便和地方派系要角妥協與掛勾，相挺他們推出的人選，不禁讓人反思，台灣民主是否面臨困境？表面上你我是頭家，實際上只能被趕鴨子上架，投一張不自由又無奈的主權在民選票。

（作者為文字工作者）