社論》維護台海和平 中國獲利更大

有關中國武力犯台的討論，從國際到台灣內部都有增加的趨勢。圖為中國「071」崑崙山級綜合登陸艦，可裝載陸戰隊一個營。（資料照）

美國政府網站相繼撤除「中華民國國旗」。此事，藍營一片叫囂，指責政府喪權辱國。不過，如果將此放在國防授權法建議台美軍艦互相停泊、台灣旅行法解除台美官方互動限制等脈絡來看，或許可以解釋為在中國武力威脅台灣力度加大的觸動下，「美國的一個中國政策」走向愈來愈清晰的跡象。此時此刻，這樣的舉動在向台灣發出甚麼訊息，以及向北京發出甚麼訊息，耐人尋味。

最近，有關中國武力犯台的討論，從國際到台灣內部都有增加的趨勢。直接的原因，當是中共十九大以來頻繁航母繞台、軍機擾台，以及片面啟動M503航路所致。但是，絕不承諾對台放棄使用武力，本來就是中國一貫的對台政策，只是這一點經常被和平統戰的煙幕所遮掩，而和平是中美關係的重要基礎。但二○○五年，中國制定了反分裂國家法，為武力犯台提供國內法的基礎。所以，必須要將遭到武力侵犯，當作兩岸關係的常數進行國安想定，國軍更應居安思危、隨時準備，可以說是台灣的理性思考模式。

中國攻打台灣，不是中國所謂的內部事務，而是不折不扣的國際事態。因為對於台灣主權，最有影響力的國家美國，並不承認台灣屬於中華人民共和國，中美建交同時制訂的台灣關係法，對於協防台灣安全白紙黑字，而且四十年來一直有效實踐，中國無力阻撓。中國威脅我國首次總統直選，柯林頓總統下令航空母艦戰鬥群到台海附近戒備，其所展示的便是對於台灣主權的美國意志。不久前，川普政府涉台部門任命友台官員，將台灣的戰略角色重組於自由印太，這又是對於台灣主權的美國意志的再呈現。

當然，國家安全必須自助然後才有人助，從國防預算到官兵員額，這些長期影響國軍整備的因素，台灣必須做好份內之事，一旦事出突然，外力介入才有時間與空間。台灣安全的國際連結，只要是肌理非常結實，必能很大程度遏阻中國鋌而走險，因為中國的領導人駕馭大國複雜多端，極度風險的武力犯台必須理性計算，而這就進入了大國博弈的棋盤，利弊得失牽一髮而動全身，包括國際產業供應鏈的因素，整個動態變化不完全以中國的意志為轉移，只要有起碼實力且操作得宜，台灣大可審慎因應、處變不驚。

戰爭與和平，本是一種辯證關係，不是片面蠻幹的戲碼。兩岸之間，中國的對台武力威脅，大都出之以話語恫嚇，但共諜滲透、統戰分化、窮台買台等，無不屬於中國對台沒有煙硝的作戰。馬英九經常自我吹噓，六十年來最和平的台海情勢；而究其實際，和平表象乃至和平紅利，乃是臣服於同屬一個中國、外交休兵、國防休克且引狼入室的打賞。這些本來是中國要透過戰爭才能獲得的籌碼，卻在馬英九手上不費一兵一彈就得到了，說句清醒的話，這叫不戰而降。

小英宣示維持現狀，拒絕九二共識，兩岸協商為之中斷。北京還赤裸裸地揚言，這是因為同屬一個中國的政治基礎遭到破壞；台灣的統派竟也同一鼻孔出氣，斥責小英的兩岸政策走向，讓中國武力犯台更有機會成真。台灣的統派完全沒有搞清楚，所謂的承認同屬一中才有和平可言，其實西藏、香港已經證明那是「假和平」，而毫無抵抗地接受同屬一中，實際上便是搖白旗。這場沒有槍林彈雨的戰爭，戰場在哪裡？戰場就在統派向共幹敬酒的飯桌上，以及默認同屬一中的行政協議上！

管理台海的和平現狀，管理者除了台灣與中國外，還有美、日等國際管理者。朝鮮半島的戰爭與和平，具體表現了國際管理的複雜性，尤其是在國際都普遍希望維持和平與穩定現狀的亞太地區。台灣的利益在於，即使中國不放棄對台動武，卻不得不自我節制。而這，有賴台灣在兩岸關係和地緣政治的動態操作，讓中國理性計算到維護台海和平，中國獲利更大而非輸家，一如三十年來前所未有的經濟快速成長。換言之，台灣應擺脫零和格鬥，致力於創造多贏賽局。當兩岸成為利益相關者，和則兩利、戰則兩敗，也許絆腳石有可能一個個搬開。