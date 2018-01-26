自由廣場》前有柯P 後有阿扁

◎ 陳和文

拜讀幾篇投書，認為柯文哲係因民進黨禮讓而當選市長，但上任後，完全變了樣，非但不知感恩，還不斷向民進黨及總統蔡英文嗆聲，兩岸主張更傾藍紅、傷主權，呼籲小英審慎思考「還要禮讓柯Ｐ嗎？」

這確實是多數民進黨支持者的矛盾和疑慮，恐怕也是小英和高層頭痛的問題。但，不滿歸不滿、罵歸罵，民進黨有本錢與柯Ｐ分道揚鑣嗎？寧願讓國民黨撿便宜、重返執政嗎？這才是現實而無法迴避的問題所在。

如果藍綠各自提名與柯Ｐ對決，得票可能「四三三」，柯Ｐ與民進黨兩敗俱傷，藍則漁翁得利。如果民進黨含淚再禮讓柯Ｐ，以目前態勢，國民黨仍會鎩羽而歸。這兩個結果，哪一個民進黨比較可以接受？如果寧願讓國民黨提名人選當選的比率，遠高於支持柯Ｐ連任的比率，那麼，就勇敢與柯Ｐ劃清界線吧！

（作者為公務員）

◎ 陳振

台大政治系教授李錫錕指出，陳前總統到底有沒有罪？如果是有罪為什麼不關呢？如果是保外就醫，那當然是身體不好，如果身體不好，怎麼到處趴趴走？

民主國家的總統都是透過特赦讓國家恢復團結，揮別撕裂族群的政治爭議，所以對於是否讓司法機關結束陳前總統的保外就醫，或是給予扁赦免，蔡總統必須要有魄力做決定，才能徹底化解陳前總統引起的爭議。遺憾的是，蔡總統始終優柔寡斷。做總統的人就是要有魄力，能當機立斷，化解歧見，團結社會與國家，否則被他黨人罵已很難堪，何況自己人？

繼續浪費司法資源，只是加速國家內耗。何不效法當年的美國總統詹森與韓國總統金大中，給予前任總統特赦，以化解朝野對立，讓國家向前邁進？

（作者為教師）