自由廣場》武力犯台未曾鬆動

◎ 姚中原

蔡總統接受電視媒體專訪時，對於中國是否會攻台的敏感問題表示：「沒有人會排除這個可能性」。

中國歷任國家領導人包括習近平，努力實現「祖國統一」的政治使命，均未曾鬆動過。尤其近年來，解放軍攻台的模擬訓練（如朱日和軍演）次數，更是年年增加，顯示武力攻台的企圖不變。

民進黨政府不承認「一個中國原則」立場，北京政府除打壓台灣的外交與國際空間外，持續以軍機、軍艦威脅台灣，以及阻絕美國未來介入台海戰爭的任何機會，就是中共當前的重要軍事戰略。

二○一六年十月廿八日，中國前聯合國副秘書長沙祖康針對台灣問題公開表示，在台灣當局宣布獨立那一刻，中共解放軍就會降臨台灣。同年十二月十七日，前中國南京軍區副司令員、退役中將王洪光在二○一七《環球時報》年會上亦談到，兩岸會在二○二○年前後，爆發台海戰爭，屆時解放軍只要以「小時」計算，就可奪取台灣。

不只如此，近年來，共軍更多次以我總統府為假想目標而實施「斬首戰」的軍事演習；以及二○一七年十二月八日，中國駐美公使李克新發表「美國軍艦抵達高雄，就是解放軍武統台灣時」的言論，也皆說明了中國武力攻台的可能性一直存在。

中國為達「以武促統」國家戰略目標，是十分堅定的，絕不會因為台灣是由那一個政黨或那一位領導人執政，而有所改變。國民黨執政時期，美國防部多次發布的中國軍力報告，一再提醒及明白指出，即使過去馬政府多年來，積極促進兩岸的經濟交流，但解放軍在台灣對岸的軍事部署，從未曾減少與改變過。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）