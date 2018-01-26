自由廣場》莫令龍頭變豬頭

◎ 莊勝榮

台大在全世界排名，雖沒有一百名內，好歹在台灣算龍頭。做龍頭要有龍頭的樣子，不能以身作則已經很丟臉，如果反其道而行，以身作賊，恐怕龍頭變豬頭，將危害台大及台灣，也會把臉丟到國外去。

台大改選校長，雖由管中閔拔得頭籌，但至今紛擾不斷，包括在台灣大哥大擔任獨董，不僅未揭露，且該公司副董擔任遴選委員，這種未迴避利益，有影響公正性的疑慮。

大家都知道，仲裁人跟當事人不能有影響獨立性、公正性的關係，例如曾在當事人公司擔任法律顧問，或曾經擔任當事人的代理人，卻在該當事人仲裁案件當仲裁人。如果沒有迴避，沒有告知，他方敗訴，構成撤銷仲裁判斷的理由，這是很嚴重的事。

遴選委員雖非仲裁人，但是選舉台大校長有投票權，這種對人的投票權，跟判斷是非曲直的法官、仲裁人，基於利益衝突需迴避的常理，不迴避絕對無法杜悠悠之口。不是外行人所說，遴選委員的公司跟台大校長無利益關係可言，也非不周延的作業細則，可以一語帶過。候選人在台灣大哥大當獨董，台灣大哥大公司副董當遴選委員，兩者關係有比三等親疏遠嗎？需不需迴避，這是很簡單的問題。影響公正性的情形，當然要迴避。

前任台大校長楊泮池，因學術倫理的質疑而不再續任，儘管調查報告認為他無違反學術倫理，他還是堅持不再連任。剛高票通過遴選委員會票選的管中閔，近日被檢舉違反學術倫理情事，在調查報告未出爐前，教育部應不准他接校長。否則，萬一調查報告認為違反學術倫理，將如何善了？

號稱管爺的未來台大校長，應有接受不同嚴厲考驗的打算，如果這兩關無法過關，將如何帶領台大？一群人用有色眼光看，如何進軍國際？又如何對外募款？哪有顏面當台灣高等學校的龍頭？聰明的管爺應暫不接校長才是上策，否則台大或師生提起假處分，禁止他接台大校長，不管法院怎麼裁定，都有失龍頭的龍格，龍頭如能以身作則將贏得尊敬及掌聲。

（作者為律師）