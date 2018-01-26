自由廣場》新潮流系 花媽人馬

◎ 陳茂雄

高雄市長陳菊出新書《花媽心內話》披露十一年前黨內鬥爭內幕，引爆高雄市長初選紛爭，最後卻導致劉世芳退選。一般人感到好奇，一本書為何有那麼大的效應。

上一次市長及市議員選舉時，陳菊對市議員候選人採選擇性的助選，公開拉拔其子弟兵，陳菊所推薦的人選全部上榜，連名不見經傳的新人也不例外，充分顯現「南霸天」的氣勢。這一屆市長候選人初選，陳菊積極拉拔劉世芳，但不方便公開表示，很多民眾並不清楚，所以助選的效果不顯著。

為了強化助選效果，出版《花媽心內話》是相當高明的策略，因為沒有公開幫劉世芳助選，卻讓人感受到陳菊在拉拔劉世芳，主導此策略的人，是要它產生陳菊在上一次拉拔市議員候選人的效應，只是時機不對，出現反效果。

上一次議員選舉時，陳菊拉拔特定對象，民眾只羨慕那些特定對象，並無反感。然而在蔡英文執政後，新潮流系佔了太多職位，尤其是菊系人馬，引起一般民眾反感。陳菊已擔任三任市長，卸任前又安排接班人，等同接第四任，引起民眾劇烈的反應，但多數人並不知情，可是發表新書，公開了只做不說的助選，引起大震撼，最後犧牲劉世芳，她退選才能讓民眾覺得陳菊切割市長候選人的初選。

本來出新書是一項好策略，讓民眾知道陳菊挺劉世芳，可是時機不對，產生反效果，它就像海嘯前的大退潮一樣，顯露出美好的沙灘，但跟著而來的卻是海嘯。類似的情形以前高雄市長選舉也出現過，白冰冰在市長選舉前攻擊謝長廷，她的錄影帶只講三句話：「謝長廷不是好人」、「謝長廷也不是壞人」、「謝長廷根本不是人」，三句話也出現海嘯效應，顛覆了市長選局。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）