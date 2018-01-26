自由廣場》科學管理水資源

◎ 蔡志展

水資源是公共財，但水不一定只有「利」，水一直以來也常為「害」。台灣年平均雨量在二五八二公厘左右，是世界雨量充沛的地方，但也被列入將可能缺水的地方。二○○○年百位專家為國家纂修的《臺灣地區水資源史》（一六二四至一九九七年）三百九十萬言，曾詳述水的利與害，保存了利用和再利用的珍貴經驗，但政府單位還是存檔，存在的問題如故。

立法院近日通過將「水利會」改為公務單位，其實水利豈止與農業有涉。賴清德院長勇於面對產業發展「五缺」，缺水的問題當然又涉及工業發展問題。但今天水庫裡的水耗用於農業與工業的水，已比民生用水多，況且現有水庫淤積日益嚴重，更應及早籌謀。我們的生活常陷於缺水、限水、無水之苦；也常受到水災、旱災的威脅。將來國家要面對「水資源」整體的問題，猶如要命的大手術。今天改革「農田水利會」，相對的只是小手術。

長期以來，糧食政策五花八門，台灣的土地有限，但農地任由私人蓋工廠、水圳排廢水、農田建豪宅；我們河川的行水區可以有清不完的違建；根本沒有憂患意識。地方警察、里長、鄉鎮公所、縣政府、中央的相關管理單位，不曉得在做什麼，等到問題鬧大了，也少見追究責任。要瞭解山河、沿海的千瘡百孔，只要看齊柏林用生命拍下的影片就好。

針對河川、治水、防洪、蓄洪、蓄水、地下水、供水、排水、水與環境、水與產業、水的再利用，政府可做「科際整合」。既然可以把基隆河的疏洪觀念改變，一樣也可以把「水資源」再做統整的規劃，新加坡、日本不是也有精緻的範例嗎？台灣與「水」的作戰將是千百年的事業，必須及早設立「台灣水資源研究院」，集合各方面學者的專長，將學術調查、研究、實驗、設計規劃的成果，交給執行單位去編預算逐步落實。台灣土地有限，水的壓力越來越大，趁機把「農田水利會」之管理，放到科學管理的大架構裡去思考，好讓台灣的水環境做更深度的經營，讓美麗島不再徒具虛名才是。

（作者為台中教育大學退休教授）