自由廣場》農田水利需要轉型正義

◎ 黃仁安

《農田水利會組織通則》部分修正案最近吵得沸沸揚揚，而農田水利會長改官派經立法院三讀通過已成定局，然而農田水利會這種因應台灣早期農業社會需要，而於光復初期成立的組織，其中夾雜複雜的政治色彩不言可喻，改制與否也難一言以蔽之。

筆者不想議論政治議題，僅對《農田水利會組織通則》中有過去威權時代殘影的條文表達一己之拙見，例如《農田水利會組織通則》第十一條第二項：「原提供為水利使用之土地，『應照舊使用』，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。」此條文是民國五十九年修正通過，主要就是衝著光復初期農田水利會「無償」使用人民土地而來，既然過去強占民地而無償，進入法治時代又不能於法無據的無償，便立法讓它變成「於法有據的無償」，再略施小惠豁免其土地稅捐，然而土地都被無償使用了，土地所有權人沒有實質使用管理權，當然就沒有納稅的必要，根本就不算是恩惠。

然而，農田水利會自有土地資產可出租收取租金，卻無償使用人民土地，豈不是只許州官放火？更重要的是，農田水利會一面舉著「照舊使用」金牌無償使用土地，另一面又出租埤塘、向農民收取水租（民國八十三年以後改為政府全額補助），這樣雙重獲利顯然違反公平正義，理應搭上這班轉型正義的列車還地於民或依法徵收。況且同條的第一項，農田水利會若於民國五十九年後需用土地，則法定必須以徵收、承租或承購取得使用權，這種同條前後項立法邏輯互相矛盾又不符合公平原則、嚴重侵害人民財產權的法規是否有違憲之虞值得深究，政府官員、立法機構務必盡速修正處理，以避免此類型的爭議、訴訟層出不窮。

（作者為財團法人世聯倉運文教基金會董事長）