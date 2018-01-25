社論》中國不能是台灣的選項

蔡英文總統日前針對「中國會不會武力攻打台灣？」，明確答覆「沒有人會排除這個可能性」，與之前所言「相信中國大陸領導當局應是理性決策」的談話看似矛盾，但中國最近強化對台威脅，肆無忌憚，完全不顧可能引爆衝突之悲慘後果，凸顯小英如此發言絕非危言聳聽，而是台灣國家領導人應有的擔當與正確態度。只是兩岸緊張升高，台灣備受威脅者並非國防一端，在經貿議題上，已因中美貿易戰即將爆發與台商在中國的經營環境快速惡化，使台灣面臨更大的危機，面對此一迫在眉睫的風暴，小英政府必須未雨綢繆。

長達二、三十年的資金、技術與人才的登陸潮，幾乎掏空了台灣經濟的基石，造成台灣的低薪困境與經濟成長日趨下滑；相對卻促成中國經濟崛起，並累積豐厚的經濟力量，成為威脅台灣的籌碼。人類經濟發展史上，似乎從未有過如此助敵自毀的模式，致使台灣處於凶險的處境。如今，危機一一浮現，軍事政治面的壓力日益沉重，幾乎拔刀相見，中國步步進逼，緊迫盯人，完全不給台灣喘息空間，還未併吞台灣半寸土地，就以斯土斯民的統治者自居，狂妄至極，令人作嘔。但嚴重的是，在種種紛擾未解之際，經貿衝突更迅速升溫，變成當前最嚴峻的議題。

首要者，中美貿易戰勢必牽連在中國投資逾兩千億美元、生產基地大多外移中國的台灣。任何懲罰中國的措施，由於台商是中國之重大生產商，出口佔比極大，因此報復中國而不波及台商，進而傷害台灣經濟，難矣。坦言之，台灣這些年ＧＤＰ猶處於成長狀態，乃是將「台灣接單、中國生產」的三角貿易計入，才導致成長虛胖，而多數利潤歸於海外生產商所有，無法回饋到國內的就業與所得成長。近年，台灣對中國的經濟依賴逐漸降低，對中國投資自二○一五年破百億美元高峰後，連續兩年下滑，去年減至八十七．四億美元，而海外生產比近兩年則從五十五．一％下滑至五十三．二％。儘管如此，兩岸之緊密程度仍大，且台灣對中港澳貿易仍佔對外貿易之四成，以此密切關係，實在難以想像，一旦中美貿易戰火點燃，可以只傷及中國，而台灣卻能免於池魚之殃。執政者必須務實，不能偏執於一廂情願的想法。

其實，不僅中美貿易戰勢必殃及台灣，台商經營環境更急劇惡化，如何因應，已是小英政府的當務之急。近年，中國經濟發展到了由量化轉為質化的轉型，亦即量的ＧＤＰ必須升值為質量兼備的ＧＤＰ，否則難以維護生態與永續經營。在此由勞力密集、耗能、高污染、破壞環境轉化為創新、資本密集、技術密集等產業，再進展至ＡＩ與自動化、製造升級與大數據，過程中不論是騰籠換鳥或是產業升級，台商的處境，或者如游牧民族遭到驅趕、不斷往內陸遷移，或者無法轉型符合新的產業需求而被邊緣化，在在凸顯其在中國已走到末路，必須另尋生機。而台商若是任由中國榨取其剩餘價值而凋零，對台灣經濟確為極大傷害；若能順勢引導其出走中國，尤其回台生根，擴大投資，創造就業，則是台商與台灣的共生利多。

台灣之所以陷入如此嚴重的經濟困境，根源來自於當年錢進中國的錯誤幻想：認為投資中國，既可利用其有利的勞動條件，壯大自身企業的成長，更可促進中國經濟發展，以自由市場機制取代社會主義，讓民主、人權與言論自由在中國萌芽，創造一個兩岸雙贏的結局。不料，中國標榜自由市場只是一種假面的宣示，它充分利用了台港澳與西方資金之後，便露出獨裁威權的真面目；加上高漲的民族主義情緒，已變成「順我則生、逆我則亡」的惡龍，到處對著鄰居與全球噴火恐嚇，因此中美貿易戰看來已難避免，台灣如何自求多福，尋找安身立命所在，端賴政府能否展現高明智慧與宏觀視野。