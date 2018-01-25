自由廣場》多關注精神病友及家人

◎ 石一佑

最近連續在板橋區域發生了幾件事，服務處在短短一個星期內就接獲兩起精神病友走失的協尋，加上媒體報導有精神疾病的媽媽失手殺死女兒事件，沉痛呼籲政府，應該多關注這些病友及他們的家人。

以新北市來說，雖然各區衛生所的公衛護士會針對精神疾病患者分級追蹤關懷，對於複雜個案也有社區關懷照顧。但二十九區衛生所公衛護士人力吃緊，要關懷的病人種類多，對精神疾病患者來說，能做到的分級關懷很有限，更別說對於病情較重的患者，被納入衛生局推動的「精神病人社區關懷照顧計畫」，全新北市也僅有二十二名社區關懷訪視員，所提供的服務就是到宅居家訪視評估及電話關懷，再提供其他轉介服務。

個人認為，政府應該增加精神病友的照護關懷及護理人力，多掌握患者狀況並協助患者回歸正常生活。

家裡有精神疾病患者，對家人來說，需要花費更多的耐心、愛心及警覺心去照護，讓患者在經過藥物治療症狀穩定後，政府單位如何協助家屬及患者回歸到常態生活，更值得關注。

關懷精神病友不只是衛生單位的事，社會局、勞工局、教育局及警察局等單位都有責任，投入相關資源，建立一套完善的就醫、就業、就學資源、社會補助、緊急狀況處理及家人情緒、照護的立即通報網。

（作者現任板橋區政顧問，新北市民）