◎ 謝炎堯

多年前,世界衛生組織已經明白地公告,健康的定義不只是肉體沒有疾病,應同時擁有精神的健康,世界權威的新英格蘭醫學雜誌(New England Journal of Medicine)的交換溝通平台,NEJM Catalyst將於美國東部時間一月二十五日下午一時至五時舉辦網路座談會,題目是「Expanding the Bounds of Care Delivery:Integrating Mental, Social, and Physical Health」,大綱是只顧肉體的健康是不夠的,第二代健康照顧必須擴大到包括個人的整體健康,納入病人的精神健康和與精神健康有關連的社會活動,請注意其排序是整合「精神健康」、「社會健康」和「肉體健康」,有興趣者可免費登錄參加。

此次台中監獄對阿扁前總統的警告,引起共憤,我完全同意王定宇立法委員的看法,這是蔡總統空前的領導執政危機,我一向反駁蔡總統無能的批評,我認為蔡總統是大智若愚,我欽佩她有耐心逐步改革的智慧,我相信她一定會有聰明的反應。

(作者為台灣大學醫學院內科退休教授)