自由廣場》習近平如果「理性」…

◎ 孫國祥

對於中國會不會攻打臺灣，蔡英文總統表示「沒有人會排除這個可能性，就看它的決策者（習），是不是一個理性的決策者」。然而戰爭通常仍是一個國家「理性」的抉擇。

習近平自二○一二年主政迄今，從中共十八大六中全會完成「習核心」、十九大確定「習思想」、再到十九大二中全會將「習近平新時代中國特色社會主義思想」載入憲法，處處可見習近平「維穩維權」之「理性」；尤其過程中「以打貪之名，行打擊異己之實」的反貪腐整風運動，更是習近平「理性集權」之代表大作。

對此理性又集權的領導人，習近平如果要對臺發動戰爭，首先應會考量對其政權穩定性、對中國經濟發展的衝擊；其次，會顧慮美國是否執行去年十二月十八日所發表「國家安全戰略」中，將依「臺灣關係法」及「六項保證」承諾，提供臺灣合理防衛需求以嚇阻脅迫，或進一步協防臺灣；另外得留意美、日、澳、印之「自由與開放的印太戰略」對區域安全維護的主張，以及近日在印度舉行之「瑞辛納安全對話」，以色列總理呼籲組成「民主聯盟」因應中共武力擴張的挑戰。

再就中國內部來看，目前中共政權的正當性來自於四十年的高度經濟成長；惟過去政權穩定性的代價，就是縱容派系之間的相互貪腐，但派系權力平衡格局將使反貪腐運動難以貫徹，即使大權在握的習近平也不得不興起「反腐亡黨、不反腐亡國」之喟嘆！且隨著經濟發展速度趨緩、持續存在的黨政軍體系貪腐問題、缺乏吸引力的意識形態，以及發展普遍被民主國家視為顛覆、霸凌和施壓他國的「銳實力」，都讓中國民眾及國際社會對中共信任度持續下降；而環保問題、工農抗爭、異議份子抗議、少數族群衝突事件頻傳，不僅已累積社會不滿情緒，長此以往也將危及中共的統治地位。

一個外有「民主陣營抗衡」，內有「執政正當性不足」的中共政權，在理性決策之後，如何對臺灣發動戰爭？除非其有意以臺海適度衝突，來緩解內部矛盾或動員內部支持，以維持中共統治的合法性。

對臺灣而言，政府除持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係外，也必須嚴陣以待；正如孫子所言：「無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」！

（作者為政大國發所博士生，前亞特蘭大僑教中心主任）