自由廣場》〈金恒煒專欄〉「知識誠實」vs.「爺兒們」

台灣大學校長遴選事件，不折不扣已成為醜聞；而且風暴剛剛開始。如果不痛下決心處理，暴風不僅橫掃台大，暴風尾也會衝撞立法院、行政院及教育部，尤其教育部。

製造這樁醜聞的，至少有三人、三機構。先說三人，首先是應徵的管中閔，故意隱瞞時任台灣大哥大獨董身分；其次是台灣大哥大副董的遴選委員蔡明興，明知管為公司董事會成員，既不揭露事實於前，又悍然不避利益衝突而護航於後；最後，遴委會召集人陳維昭更難辭其咎，固然我們沒有證據指控陳前校長是影武者、知情者、串通者，但沒有盡責審查且輕忽的罪名，絕對逃不過。三機構，一個是教育部，既派出公家代表三人承乏遴委，卻不能洞悉其奸，行禮如儀的備員，不過坐實敷衍塞責的官僚習氣；第二，當然是遴選委員會，事先沒有做好工作，案發了，受質疑了，竟選擇性引用「作業細則」替管中閔、蔡明興解套，明顯有詐欺行為，更可惡的是故意隱匿遴選資料，欺騙大眾；第三是台大從上到下，竟沒有處理弊案、醜聞的機制。

台大號稱台灣最高學府，台大四條校訓出於傅斯年校長之手；見傅校長「第四次校慶演說詞」。傅斯年指出的第一條即「敦品」，而且引外國語「Interllectual honesty」做解釋，他說：「可以翻譯作『知識的誠實』」，第二條才是「力學」，品在學上。犯了「知識不誠實」的戒條，管中閔能當台大校長嗎？遴選知識不誠實的人當校長，不會砸了台大的校訓嗎？

台大應當是很重視「學格／品」，因為掛名涉嫌抄襲論文的「小事」，楊泮池校長鞠躬下台，那麼缺乏「知識的誠實」的「大事」，管中閔可以上台？楊泮池事件紛紛擾擾之際，有人說背後就是要把他推倒，換一個藍通通、赤條條來取代的陰謀！看到媒體報導，管中閔是靠三張企業遴選票出線，除了印證前面謠言外，也要質疑，三位遴選企業票是不是串聯後的一致行動？

管中閔醜聞案如何善了？如何給社會交代？台大兼任教授高成炎表示「新科監委第一案：台大校長案」，其實是不得已下的選擇，寄望出任監委的陳師孟成為「陳青天」。問題是，監委糾彈曠日廢時，要求監院介入，不如立院（尤其教育委員會）介入，立院介入不如政院介入，政院介入不如教育部介入，而立委無疑擔任第一道把關者，不要忘記台大校長是要到立院備詢的。

台大校友義美總經理高志明發難，公開呼籲管中閔主動下台；這不失為最簡易的解決方法。但是管中閔會不會又祭出那句江湖黑話：「做爺兒們的怎麼會在乎這個！」連「知識詐欺」都不在乎的管爺，只剩教育部出手了；教育部擺爛，那就是台大醜聞案的共犯，帳會不會算到「蔡德潘」頭上？一定。

傅斯年顯靈，必然以仗叩其脛，說：「這樣的管中閔非走開不可。」

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）