自由廣場》管中閔哪裡有問題？

◎ 沈政男

新任台大校長已由台大校務會議與台大校長遴選委員會兩個組織，依據相關遴選辦法推舉產生，台大校方也說這項遴選完全合法，但一些台大師生及校外人士，竟以當選人管中閔「遴選前未主動告知擔任台灣大哥大獨董，而遴選委員之一的蔡明興乃台灣大哥大副董，因此違反利益迴避原則」，聲稱這項遴選無效，要求重選，根本牛頭不對馬嘴。

「利益迴避」是指做決定的人，如果可能是決定的受惠者，就不應參與該項決定，但蔡明興在台大校長遴選過程裡所做的動作，就只有投票選舉台大校長，不是跟台大簽約做生意，何來管中閔當選台大校長就對蔡明興有利？蔡明興若要因此圖利自己，也要等管中閔上任，然而管中閔一當選台大校長以後就辭掉了獨董職位。

又有人說，「管中閔選前未主動填寫兼職獨董，倘若有寫，可能影響遴選委員投票意向」，關於這點，台大校長遴選辦法與教育人員任用條例都沒有規定「曾經兼職私人單位不得擔任大學校長」，為什麼管中閔必須主動揭露？如果這樣的邏輯可以成立，那麼遴選台大校長前，是否必須進行候選人的身家調查？

凡此種種誤解，癥結都在於「台大校長是學者教授，應與企業保持距離，免得貪污舞弊」這樣的傳統思維作祟，而這恐怕就是導致台大這些年來辦學成績節節敗退的原因之一。證據：美國大學校長，現今有四分之一都是企業出身，這些大學不只不擔心「利益迴避」問題，根本就希望藉由大學校長「跟企業掛鉤」，來幫大學擴展人脈與錢脈，以提升大學競爭力。「跟企業掛鉤」的校長，比起傳統學者教授型校長，也更有管理、經營與募款能力，而這樣的能力，正是處理日益繁雜、開支沉重的大學校務所必須具備的。

為什麼此次台大校長遴選委員會有三名企業界人士加入？難道不就是希望引進企業管理的視野與格局，來幫陷在泥淖裡的台大校務找出一條新路嗎？如果當初擔心「利益迴避」問題，根本就不會找商人來投票了。

所以說管中閔已獲台大師生賦予領導任務，其合法性與正當性完全沒有問題，切莫受到這些雜音的影響而打退堂鼓。

（作者為醫師，台大心理系研究生）