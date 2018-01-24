社論》蔡賴並肩創造有感政績扭轉局勢

據透露，小英總統與黨內派系餐敘時表示，若民進黨在台北市沒有提名，新北市就是這一次選舉的指標，要起到帶頭的作用；若新北沒有好的佈局，會對民進黨此次選舉非常不利。另外，宜蘭縣，嘉義市，也被民進黨視為民主聖地保衛戰。選情如此吃緊，箇中原因實在值得探究。

而台北市，小英日昨接受專訪指出，柯文哲必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺，他是可以一起作戰的人。如此提問，黨外柯文哲回應：打高空沒有用，他也很想知道蔡總統的台灣價值是什麼。黨內林濁水也建議：小英不妨說說她的台灣價值和國家整體角度是什麼，好用來檢驗柯文哲。

綜觀小英執政一年半載，有幾個面向稍微偏弱，一是國家正常化，二是民主效率，三是改革節奏，四是經濟民生。首先，國家正常化，在就職演講便形同擱淺，一年多來，正常國家並非小英政府、甚至民進黨的關鍵詞，這對當初力挺民進黨的選民，堪稱一項尷尬的結果。她對辜寬敏資政強調要加入聯合國，結果沒有下文。儘管如此，北京對一中原則完全沒有鬆手。於是，正常國家與兩岸關係，有點進退兩難。小英延請賴清德組閣，凸顯務實台獨主義路向，多少穩住了陣腳。

其次，行政立法完全執政，民主效率本應不成問題。然而，諸多法案延宕多時，引發社會衝突與民粹躁動，如年金改革案、勞基法修法。凡此施政節奏失策，簡直是白白流失了完全執政的氣勢。結果，反對者固然不滿，支持者也頗感不可思議。而民進黨好不容易獲得立法院過半優勢，卻予人缺乏國會自主性之感，未能調和不同的價值與利益，某種程度也拖累了民進黨。

再者，改革議題一哄而上，戰場太大、戰線太長，諸如轉型正義、追討黨產頗有進展，但在司法改革方面，不無雷聲大雨點小之感。轉型正義、追討黨產，展現了小英政府的進步性，斷絕國民黨金流，有利政黨公平競爭。但對一般民眾而言，改革只是小英政府的必修學分。尤其是司法改革大戲，至今尚未見具體成效，民眾對司法依舊缺乏信任。

至於，先前的老藍男內閣，財經作為不脫國民黨思維，產業困境、經濟創新沒有耳目一新，國計民生缺乏有感政績，成為拖累小英政府的沉重包袱。而今蔡賴體制，以行動拚經濟、拚投資，積極解決五缺問題，正面處理一例一休爭議，加速推動綠能產業等，逐漸擺脫暮氣內閣。傳言中的春節局部改組，若能新陳代謝不適閣員，將是蔡賴體制更入佳境的機會。

也許，未來兩年多從容展佈治國藍圖，小英政府的形象與支持有機會倒吃甘蔗。但擺在眼前的挑戰是，上述四個指標，小英政府都有加強的空間，而年底的選舉已迫在眉睫，近水才救得了近火。年底選舉，雖屬地方性質，但其結果卻可能對往後施政造成影響，從而對二○二○大選產生連動效應。台北市、新北市，不論如何，在政治觀瞻上，都有其重要性，這是蔡賴二人必須並肩作戰的一場硬仗。

目前，民進黨的安全選區，競爭者眾，互不相讓；艱困選區則期待天王出馬。其實，以奇兵、刺客因應選戰，比較像是在野黨的策略，例如國民黨先前呼聲較高的蔣萬安。在野黨可以花拳繡腿，執政黨必須從蹲馬步開始打好一套拳。執政黨應該著眼於基本面，也就是以有感政績來完成執政任務與爭取選民支持，這個優勢也是在野黨無法著力之處。

就此而言，與其在徵召大咖上費盡心思，不如在上述四個面向多下功夫，尤其民生議題是影響投票態度最直接的因素，如何在經濟數據好轉、股市站穩萬點的有利環境下，掌握黃金半年的時間讓人民受到實惠，這才是真正走路有風的王爺出巡。行政團隊不畏民粹陳抗，依計完成勞基法修法，說明只要有魄力就會有效率。今後若能加大馬力，發揮完全執政的熱力，讓國家正常化、民主效率、改革節奏、經濟民生等面向互相助燃，比任何大咖都有母雞帶小雞的作用。不妨說，二○一八，蔡賴相輔相成，儘快創造更多有感政績才是領頭羊。