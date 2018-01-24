自由廣場》真辯論與假民調

◎ 侯尊堯

立委林岱樺昨日接受電台專訪，抨擊另一參選人趙天麟花錢在電視辯論的民調「重複灌票」。事實上，台灣媒體的Call-in投票早已成為製造假民調的溫床，在電視辯論會後，各媒體引用「Call-in投票」結果，聲稱候選人各得若干票，殊不知，談話節目的Call-in投票根本就是假民調。

自從一九六○年美國總統大選首度開辦辯論電視直播以來，電視辯論與民意調查已成為民主政治的一種運作機制。一方面，電視辯論直播能穿越地理的限制，提供選民選擇政治領袖與比較政見良窳的機會。另一方面，候選人藉辯論會後的真正民意調查了解選民的態度，以反饋修正自己的政見。

在台灣，電視政見辯論的發展也有樣學樣，但是民意調查部分卻大為走樣。螢光幕前候選人唇槍舌劍，螢光幕後民眾卻忙拿起電話Call-in助勢比拚，拚場灌票的結果，被媒體誤導為「民意調查」，再經政治人物刻意利用，然後又發稿轉載到其他媒體，造成假民調、假新聞充斥！

真正的、講求科學的民意調查，最基本的是要做到隨機抽樣。隨機抽樣是讓每一個合格的受訪者被抽到的機率都是相等的，並且讓樣本中的男女和年齡比例都能接近真正的人口組成特性。電話Call-in投票根本不具備隨機抽樣的條件，而且電話Call-in一個人可以打一次、可以打兩次，甚至可以邀請外縣市的民眾一起來打，打越多電視節目賺越多，某個程度上是互相「利用」。這次電視辯論的「民意調查」如果不是用隨機抽樣的方式來進行，調查結果也就無法忠實反映高雄市民的想法，當然算不上是一個真正的民意調查。

為了擴大公民對公共政策的了解與參與，我們支持公平公正的電視辯論活動。但是由Call-in灌票所產生的假民調，一方面反映「愚民」的作為，另一方面也傷害媒體的公信力，應該適可而止。

（作者為義守大學大眾傳播學系助理教授）