自由廣場》西方國家太天真

◎ 蕭文婷

一月二十一日華盛頓郵報經濟版以很大的版面報導「萬豪酒店等企業向中國叩頭以保護商業利益」(https://www.epochtimes.com.tw/n238863/中共逼外企選邊站-美議員籲朝野全面反制.html)，內容提及萬豪開除小編、亞洲區經理公開「道歉」，以及服飾連鎖店Zara、達美航空等也遭中國騷擾，這些台灣媒體都已報導過，比較特別的是，看了這麼多年的華盛頓郵報，這好像是第一次用這麼大的篇幅報導中國如何打壓台灣。加上不久前該報前北京分社長潘文（John Pomfret）也針對中國武力犯台發表評論，是否意味著美國自由派主流媒體開始重視台灣，值得觀察。值得注意的是，華郵該報導引用了「銳實力」（Sharp Power）一詞，似乎顯示自由派的媒體日趨關注中國威脅。

二○一七年十一月，美國國家民主基金會在《外交事務》首度提出「銳實力」的概念，相對於哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）所提出的「軟實力」，「銳實力」點名中國和俄國兩個極權國家，提醒西方民主國家，不可掉以輕心。例子之一就是中國會利用經濟力量，打壓台灣、圖博、香港。果真過沒多久萬豪就被中國逼迫叩頭。

經濟學人最近也報導了中國黑手伸進澳洲選舉，是中國在西方國家伸展「銳實力」的具體事證。其後奈伊也發表文章，承認中國已經不只使用軟實力。雖然經濟學人和奈伊都有討論如何因應中國的銳實力攻勢，但說真的我覺得他們提到的資訊透明、媒體獨立等等「解方」，要對付中國龐大的國家極權黨政機器有系統運作的「銳實力」，好像太過天真了！

相較之下，被問到中國是否會攻打台灣時，蔡英文總統說「沒有人會排除這個可能性」，就是不粉飾太平、非常實際又很負責任的說法。台灣面對中國侵略態勢的第一線威脅，除了有共諜案，有五毛黨，有黑道份子助紂為虐，還有紅色媒體充當內應，可說無所不用其極。如何因應中國不斷加碼的文攻武嚇，或許是總統下一次受訪時，可以「向人民頭家報告」的重點，讓大家鞏固心防，同心齊力面對流氓威脅！

（作者為醫師，美國台僑）