自由廣場》銳實力vs.太陽花

◎ 黃惟冰

繼經濟學人（Economist）於上個月做成封面故事後，有越來越多的歐美媒體與分析家，也開始討論中國的「銳實力（Sharp Power）」。「銳實力」一詞源自美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy），顯而易見的，是用來區隔以軍事力量為核心的「硬實力（Hard Power）」，以及透過魅力展現與價值推廣，所形塑而成的「軟實力（Soft Power）」。簡單來說，「銳實力」就是以滲透破壞與威脅打壓等手段，讓中國得以操縱國際輿論，影響他國的政策制定。

事實上，身處中國崛起的「搖滾區」，「銳實力」早就全面襲台，歐美國家今天的熱烈討論，在台灣已是老生常談。這或許是台灣無奈的宿命，但也意味著，我們有著久經沙場的經驗，足以作為其他國家觀察、學習的對象。

首先，不論是以商逼政，或是培植買辦集團，中國長期且全面的對台灣進行統戰與分化，希望藉由威脅利誘，控制台灣政、商界的重要人士與意見領袖，進而管控台灣的內部情勢發展。從許文龍在二○○五年被迫發表「台灣、大陸同屬一個中國」，到連戰赴北京會見胡錦濤，試圖與對岸建立「黨際關係」，架空台灣的行政部門，再到二○一二年總統大選前夕，王雪紅、郭台銘等企業鉅子在選前力挺馬英九的臨門一腳，以及近日台商社群要求台灣民航單位，應無視中國單邊啟用M503航線的不負責作為，也不得調整兩岸航班的言論，在在都顯示出，中國「銳實力」的無所不在。

其次，中國一方面透過籠絡台灣媒體的擁有者，並以言論自由與媒體自律為掩護，在台灣建立「北京觀點」的灘頭堡，遂行輿論戰與心理戰；另一方面，也以在中國與港澳地區的市場進入權為要脅，「說服」台灣的出版商，以及通路經營者，對部分書籍的印刷與販售進行自我審查。說穿了，中國的獨裁政權，相當擅長利用民主與自由的弱點，來打擊境外的政治異己。

所幸，台灣並未被上述的處心積慮所擊倒，更懂得以開放、透明與參與，作為抵抗「銳實力」的最佳防衛。舉例來說，二○一四年的太陽花運動，就是手無寸鐵的大眾，憑藉著對程序正義，以及公開透明等原則的堅持，阻擋了已經兵臨城下的兩岸協議。此外，去年底修正通過的公投法，降低了提案、成案、通過的人數門檻，不僅賦予了人民更多展現群體智慧的機會，也降低了買辦集團隻手遮天的可能。當然，言論自由與媒體自律雖有被濫用的案例，但解方絕非走回頭路的政府管制，而是更多的自由。去年四月，無國界記者以台北取代香港，作為亞洲辦公室的落腳地，可以說是對台灣有所堅持的一大肯定。

總結而言，中國「銳實力」的大行其道，其實恰恰反映出中國「軟實力」的寸步難行。這不是大國力量的展現，而是欲蓋彌彰的不足。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）