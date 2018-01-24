自由廣場》《林保華專欄》民進黨部對面的共產黨旗

民主不是完美的制度，然而相對來說是當今最好的制度。之所以不完美，有許多理由，然而目前最令人憂心的就是共產黨太容易利用民主制度來摧毀民主制度。

真理再往前走一步，就可能成為謬誤；民主走過頭，也會成為民粹。香港左膠就是高唱人權普世價值，放棄爭取對中國移民的審批權，讓香港的人口結構發生急劇變化，不久也將淪為「天龍國」。而一九九七年主權轉移時，還有人認為香港的自由人權對中國的影響可能比中國對香港的影響更大。

美國作為最強大的西方國家，禁止共產黨員入籍，香港固然擋不了，面對中國吞併威脅的台灣，對此有無防範？

不久前有台灣民眾在國發會「公共政策網路參與平台」上提議增設刑法條文，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，得到民眾熱烈響應，附議後成案。然而法務部在一月三日回應，認為逾越憲法第二十三條所定之必要範圍，與憲法保障人民言論自由之意旨不符云云。

一月十七日，就在蔡英文總統到民進黨中央黨部時，對面的華山公園豎起一百面中國國旗五星旗。這是愛國同心會對法務部的配合？警方也豎起十面中華民國國旗回應。顯然，警察知道那個五星旗不是好東西，然而用這種手段回應，是阿Ｑ的精神勝利，還是小孩子家的賭氣？台灣的公權力面對敵國勢力如此無能，才使他們得寸進尺。

更令我扼腕的是，台灣許多人沒有注意到在那一組五星旗最前面領頭的，是鐵鎚鐮刀的共產黨象徵黨旗！民進黨的朋友們，共產黨已經進逼到你們門前了，不是對岸而是對街，你們還懵然不知？國安部門呢？

我要問法務部：愛國同心會舉著中國國旗與共產黨黨旗對蔡總統鬧事（還曾毆打過民眾），這是言論自由還是顛覆活動？我還要問內政部，愛國同心會是人民團體還是政黨組織？他們是哪一國的人民團體？中國共產黨是不是在台灣登記的合法政黨？高舉黨旗難道不是自認就是共產黨，起碼也是共產黨的附隨組織？怎麼辦？

二○○五年，當時新聞局長姚文智要關掉違法而有中資背景的一家電視台，據說因為一位民進黨前大老說情，阿扁總統就沒有同意，還說「寧要媒體不要政府」。後來這位大老成為反扁急先鋒；扁政府倒了，阿扁被清算時，這家電視台是所有電視台中最無情打擊阿扁者。

這個歷史教訓，蔡英文能不記取嗎？蔡英文政府不要患上民主與人權的大頭症；民主與人權是台灣的優勢，卻絕非無敵。否則按照過去共產黨的說法：到時大家掉了腦袋，還不知道是怎麼掉的！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）