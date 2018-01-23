李登輝九十六歲生日，阿扁前去拜會祝壽的畫面，看在許多人眼裡，一定有相當感觸。二○○○年，阿扁繼李之後就任總統，被譽為台灣民主之父和台灣之子的美談曾為朝向民主化的台灣下了一個美麗注腳。可惜，兩人撕破臉，民主化之路也挫折了。

李卸任總統，成為非中國國民黨人。圓神出版機構先覺出版社繼日本作家上坂冬子的《虎口的總統》，再推出《李登輝學校的教誨》新書出版之際，企劃了李登輝、彭明敏「跨越兩個國度的人生」為主題的對談。在世貿中心大會堂滿座三千多人的盛會，藉由電視實況轉播，讓在一九九六年分別代表中國國民黨與民進黨的兩位台灣人精英，經由歷史回顧與現實敘述與台灣的過去與未來對話。

原本想策劃一場「邁向新世紀的台灣」，由李登輝和陳水扁前後任總統、展望台灣的發展，未能實現。後來李扁情誼生變，但二○○四年仍有二二八手牽手護台灣之舉。扁雖連任，卻讓民進黨政權彷彿曇花一現。倖因馬英九的八年執權馬腳盡露，民進黨不只地方選舉大勝，蔡英文再為民進黨取得政權，並取得完全執政優勢。

台灣的國家不只是內部政黨競逐，也在認同不一的荊棘之道發展，民進黨稍一失足，國共交相傾軋的形勢不但對民主化有礙，國家的存在也會發生危機。民進黨既全面執政，責任也相對重大。

即將到來的二○一八地方選舉，只見民進黨人在黨內初選一幕一幕的紛爭。不只不同派系你爭我奪，即使相同派系也窩裡反目，權力的吃相難看。暴露在大眾傳播媒體的火花讓人憎惡。

雖說「政治」是我要什麼，不同於「經濟」的會怎樣，也不同於「文化」的應該怎樣。但政治也要注重合理與合情，不能只講求搏力。有志於公職的民進黨人，還是留一點給人探聽吧！

不要只看權力，也要看責任，看看阿扁與李登輝反目多年之後，再去探望李登輝的那一幕。在權力位置的民進黨人好好想想台灣這個尚未正常化的國家的課題吧！不能只想權力、只搶舞台。（作者李敏勇，詩人）