社論》中國才是頭號威脅

美國國防部上週五公布國防戰略，直指中國和俄羅斯是美國國家安全的頭號威脅，尤甚於恐怖主義作亂。中國成為最大威脅，是它持續擴充軍力，意圖近期內成為太平洋及印度洋地區霸權，並在未來取代美國，主導全球。五角大廈四年來首度公布的國防戰略，一如一個月前白宮發表的國家安全戰略，把中國列為經濟與安全的主要威脅，不但反映川普政府內部已對中國政策形成共識，也預示美中關係將出現轉捩點。

經貿是美中關係勢必引爆的爭執點。同樣在上週五，美國政府宣布，美國二○○一年支持中國加入世界貿易組織（ＷＴＯ）是錯誤的決定，中國不僅無意實現信守國際規範的承諾，轉型開放為市場經濟，還大開倒車，由國家積極介入產業經濟，限制且歧視外國企業，並強迫科技大廠技術移轉，對美國及全球經貿造成嚴重問題。中國竊取知識產權最惡名昭彰，川普上週受訪強調，他正考慮就此祭出重罰。從而，中國是今年美國經貿政策重點目標，且在一月底川普發表國情咨文之後就有動作。

川普政府就任一週年之際，對中國的上述論斷與認錯，不但符合現實，道出中國經濟及武力崛起的本質，受到美國民意支持，還有如國防部長馬蒂斯所說，也是「符合時代的」。

以經貿問題為例，川普把矛頭指向中國，競選時就已清楚表明。美中貿易失衡，去年逾兩千七百億美元的逆差之外，還表現在中國諸多違反國際經貿規則的手法；對中國經貿採取強硬立場及行動，不但是美國主流民意，且有朝野兩黨共識。現實上，美國最近幾任政府明知這一失衡，但光說不練，不論ＷＴＯ或雙邊談判都無濟於事，中國反而練就一套敷衍的功夫；習近平在國際場合還儼然以自由貿易的辯護者自居，挑戰川普的美國優先及公平貿易，形成莫大反諷。

一年來，川普先是寄望與習近平套私人關係，又期待中國在朝鮮半島變局提供助力，對中國經貿採取行動的競選承諾乃束之高閣。如今隨著期中選舉熱季即將到來，加上內部共識已然形成，針對中國經貿不公平手法採取行動，事有必然。

經貿之外，美國的國安及國防戰略報告，更重要的是凸顯多年來美國因應中國崛起的錯誤政策。三年前，中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）出版《百年馬拉松》一書，指出宣稱和平崛起的中國，其實一直運用欺敵策略，利用美國的科技、財經實力和援助壯大自己，以期不發一槍一彈取代美國成為世界霸權，並於二○四九年併吞台灣，實現「中國夢」。他強調，美國對中國有五個須打破的迷思：交往會帶來完全的合作；中國正走向民主之路；中國像脆弱的小花；中國只想變成像美國一樣；中國的鷹派勢力薄弱。

如今，川普政府把中國視為安全首要威脅，印證了白邦瑞所言，美國不僅因中國欺敵策略而在經貿、軍事及外交的利益嚴重受損，習近平領導的中國，既厲行對內專制掌控及個人崇拜，對外也毫不掩飾擴張野心。從而，美國的國安及國防戰略報告，須繼之以實際行動，並揚棄一廂情願的五個迷思，否則中國欺敵策略繼續得逞，一個威權不民主的中國稱霸全球，不僅美國受害，也將成人類大患。

美國公布國防戰略報告之後，馬蒂斯即啟程訪問越南及印尼，以強化軍事合作，抗拒中國武力進逼。一如美國官方所說，中國在經濟和安全事務所採行的掠奪式行為，正使周邊國家向美國靠攏，期待美國善盡安全維護者角色。台灣身為中國首要併吞目標，對美國自有同樣的期待。

必須強調，台灣的國防安全取決於自身的決心與內部團結；最近M503航路事件，就是最具體考驗。事件本質是中國對我國施壓，要我政府接受九二共識；這次逕行啟用台海航路，與前此經由軍事、外交、經貿等手段脅迫，如出一轍。這一本質，台灣人民看得很清楚，且明白顯示於民調支持政府的回應及反制。有這樣的民意，中國的無理取鬧、台灣內部若干政媒的為虎作倀、部分「台商」充當馬前卒，都不足恤。中國也許在展現「銳實力」的手法，但台灣人看多了，越來越沒市場了。