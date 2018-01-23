自由廣場》老人互助會之災難

◎ 羅俊瑋

報載台中市大里區台灣慈暉老人會經營老人互助會，又驚傳「倒會」，約有六百多名會員受害。

按現行保險法第一三六及一六七條原規定有「類似保險」一詞，並將其與「保險」並列規範。然就「類似保險」究何所指，各界爭議紛擾多年，而無定論。因此，立法院於一○四年一月廿二日三讀通過保險法第一三六條第二項暨一六七條之修正案，將「類似保險」等四字刪除。按行政院與立法院就此兩條文修正理由觀察，過往保險法所規定之「類似保險」即為「保險」。即類似保險係實質為經營「保險」之業務，然其外表未採用「保險」之名者。

過往保險業主管機關亦將前揭案件移送司法機關調查，而檢察機關大致以其違反保險法規定起訴，然因多數法院對於保險定義認知不足，遂以各種理由將其作無罪之判決。而內政部於二○一三年七月公告「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，就前揭以人民團體辦理之往生互助事項，以行政命令加以管制。然就前揭行政命令觀察，其亦有諸多缺失。

筆者多年來，獨力於法學期刊與報章對於相關法院判決疑義問題加以論述，並力主前揭老人互助會經營之業務即為保險業務，主管機關與司法機關應就此加以正視。筆者亦多次於受立法院公聽會或台中市政府召開會議之邀請，討論前揭問題時大聲疾呼，政府各單位若未正視此等問題，將來或可能產生社會之動亂與紛爭。然因筆者力薄能淺，相關論述或如狗吠火車，難以撼動法院判決或相關行政機關處理之結果，此實令人徒呼負負，無可奈何。

筆者期盼於本案發生之時，無論係金融監督管理委員會、內政部、法務部與各級法院應重新正視老人互助會之經營問題，切勿以前朝內政部僅將其視為人民團體經營業務之簡易事件等閒觀之，以免造成更大之災難。

（作者為國立中正大學法律系教授）