自由廣場》曾政承．陳威霖．電競產業

◎ 施貿騰

台灣電競戰隊「閃電狼」陳威霖在電玩《爐石戰記》的全球總決賽中擊敗美國對手，成為首次奪下世界冠軍的台灣選手。蔡英文總統更表達了祝賀之意。這不是第一次台灣人在電競比賽中獲得世界冠軍。二○○一年由韓國舉辦的WCG《世紀帝國》電競賽，電玩小子曾政承硬是以純熟的技術強壓地主韓國隊，獲得了世界冠軍。然而，十七年前這個冠軍在台灣卻一文不值。

那一年，敗給曾政承的韓國選手，獲保送大學、高額的廣告合約，並且受到英雄式的歡迎。反觀曾政承，他在二○一二年接受採訪時表示，為求生活穩定，他曾擔任月薪三萬的送貨員，因為「政府從未關心，雖然是個世界電玩冠軍，卻不是飯碗的保證。」

電競產業，可說沒有天花板。美國職棒MLB的冠軍賽全球約擁有二千四百萬的觀眾收看，美國職籃NBA也有一千八百萬的觀眾收視。但同時期的電玩遊戲《英雄聯盟》卻超過二千七百萬人觀看，說是全球第一的運動產業也毫不為過。

當年韓國在不景氣之中，願意賭上資源，在虛擬的電玩世界發展出真實的經濟成長，電競產業如今已是「韓流」文化輸出大宗。而台灣政府近幾年也開始擬派專責單位，為電競選手在法規面、兵役問題、學業問題上做整合性的支援。隨著電競產業形象的改善，或許這是台灣的另一個轉機。

台灣的產業轉型，需要更多輕資產行業入列，甚至領軍，把眼光放在全球市場，在眾多閱聽人口的基礎中找到自己的定位。期許電競產業在未來能成為台流文化輸出的一個關鍵隊友。

（作者任職精密製造業，台中市民）