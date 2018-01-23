自由廣場》台灣外交的北風和太陽

◎ 施雅軒

一月二十二日兩岸政策協會公布最新民調，顯示台灣七成四民眾不贊成中國片面開通M503航路，也有超過六成民眾認為，中國違反航路啟用需有兩岸共識的承諾，這個結果，正預告著台灣外交上空，所上演的「北風與太陽」，已經證明誰是全球地緣政治上的強者。

場景回到月初，一月四日中國民航局逕行公告啟用M503等四條航路，嚴重壓縮台灣防空預警縱深，如此重大航線變革，除了當日國台辦發言人稱，設立和啟用這一航路「完全是大陸民航空域管理工作，本無須與台方溝通」之外，如今兩星期多過了，針對陸委會聲明「儘速協調雙方飛航單位啟動溝通，以確保飛航安全及民眾福祉」，僅僅民航局在一月十九日回應兩岸春節包機暫緩，宣稱「M503航線及其連接線是經各方專家充分技術論證並經國際民航組織批准的國際航路，不存在所謂安全性問題」，視飛航為草芥，冷如北風。

同個時序，美國眾議院於美東時間九日通過「台灣旅行法」（HR535），該要點有三：（一）允許美國各級官員前往台灣與台灣同僚會面；（二）允許台灣高級官員在受尊重的條件下進入美國，並會見美國官員，包括國務院和國防部的官員；（三）鼓勵（台灣駐美）台北經濟文化代表處和其他分支機構在美國開展業務。雖然「台灣旅行法」還需過參議院和總統簽字兩關，但是開大門走大路的雙向互動，此立法動機對台灣艱困的外交工作而言，已經伸出友誼的雙手，暖似太陽。

其實這類台灣外交版的「北風與太陽」，去年就在華盛頓上演過。十二月八日駐美公使李克新在發表「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」言論，四天後，美國總統川普簽署「二○一八財政年度國防授權法」（NDAA），內含「台美軍艦互訪評估」，交手勝負已分。

如今又過了一個月，發生場域由東太平洋移到西太平洋來，未來世界衛生組織（WHO）也會上演，誰是地緣政治的強者，誰能獲得台灣民眾的認同，「北風與太陽」這家喻戶曉的伊索寓言裡，永遠已經告訴我們答案！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）