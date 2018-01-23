自由廣場》大法庭·扁案

◎ 莊勝榮

這次司法院規劃的大法庭，對司法界而言，堪稱是七級大地震！因為，如果通過，現在法官及檢察官在適用的判例及民事刑事行政決議，幾乎可說面臨嚴重的挑戰。如果大法庭說這些決議或判例，法律見解正確，它們會存活下來；而被大法庭認為見解有誤的，將走入歷史謝謝收看。

有法庭實務經驗的人都知道，援用權威教授或外國法律見解，通常是參考作用，如果有判例可以用在個案上，法官長期以來就是靠法律及判例吃飯的，不用它們，難道等著被撤銷或廢棄嗎？這會影響考績，進而牽涉到升遷及薪水，可不是外行人所說，判例及決議無效，如此簡單的問題。

最高法院的決議，雖然沒有像判例那麼強的地位，但實務上發揮實質影響力，因為法官在審理案件時，發現法律規定找不到答案，從判例及大法官會議解釋裡，也找不到答案，最後找最高法院的決議，有答案當然照決議走，一來不會被撤銷或廢棄，二來不會被懷疑是否受賄賂，而與決議不同見解。這就是法律課沒教的審判心理學。

司法院提出的法院組織法修正草案，將來若通過，法律見解有歧異的案件，將由終審法院移送最高法院組大法庭解決，解決法律見解後，不管是自己判，或發回終審法院判，可以解決目前因為法律見解不同、因法官的不同，導致有當事人像中樂透，無罪或贏得民事官司，有人卻像被瘋狗咬到，有罪或輸到脫褲子。因此這次變革，法律人都在看，希望能解決以往法律見解不同，導致不公平的亂象。

大法庭跟大法官會議不同，前者就具體個案解釋法律見解，並解決問題。後者解釋法令有無違憲，及統一解釋法令。雖然解釋法令表面上跟大法庭有雷同，但基本上大法官解釋法令，不是就個案，如果有，也是衍生出來作通案解釋。

目前最著名的法律見解不同，常被人批評的，就是貪汙案件的法定職權說，還是實質影響力說。採前說可能不必坐牢，過著逍遙日子，採後說像阿扁一樣關入黑牢。

（作者現任律師，台北市民）