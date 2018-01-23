自由廣場》許院長，您怎麼說？

◎ 蕭嘉文

如果我是大學法律系教授，我一定要指定學生閱讀「自律、自重的司法文化」這篇文章。如果我是高中「公民與社會」課程的老師，我也一定要請學生討論這篇由三位法官聯合執筆的諍言。讓蔡英文總統都推不動的司法改革，由我們公民社會推動，由我們的年輕世代監督、促成。

二○一六年五月，《天下雜誌》做的一個「台灣社會信任度調查」，高達六十五．四％的台灣民眾不信任法官，「榮膺」各行各業之冠。整個司法體系不受信任度也高達六十七．七％，名列「亞軍」(https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5076475)。三位法官在這篇投書裡，毫不避諱家醜，指名道姓的列舉一些法官之倫理敗壞；更勇敢地指出新任司法院長許宗力沒有思考「在威權體制環境下成長的司法體系，急需轉型正義的價值新思維與新文化澆灌，因而在人事任命、淘汰監督不適任法官事宜上採取應有的積極作為」。

這就是值得尊敬的法官，也是挽救台灣司法公眾信任危機的關鍵力量。

許院長、許教授，您真的是「在各種場合討好、附和」法官們？您真的只要做「法官利益的受託者」，而不是「公眾意志的代理人」？推動自律、自重的司法文化，您是不是該給三位法官一個回答？是不是該與台灣公民有個對話？

（作者現任大專教職，桃園市民）