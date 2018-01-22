自由廣場》（澄社評論）民主可以多元不能分裂

◎ 何信全

最近勞基法修法，朝野又是鬧成一團，修法反對，不修法也反對，讓人看得一頭霧水。除了為反對而反對之外，政黨之間理性論辯空間蕩然無存。尤有進者，朝野不是針對議題在國會進行論辯，而是搶議場佔講台，惡性競爭模式，與馬政府時代如出一轍。平心而論，勞工議題確實是資本主義經濟體制的痛處，如何在理念與施行效應落差之間，制定真正能保障勞工之政策，值得朝野多費心評估。然而國會惡鬥，完全壓縮了理性決策的空間。

民主是台灣多少人犧牲奉獻得之不易的成就，也是國際困局中得道多助的重要憑藉，更是在對岸打壓下國人捍衛自由民主生活方式團結彼此之核心價值。民主誠然是多元運作體制，公民價值觀多元，政黨與各種公民團體立場多元，彼此互動而形成複雜甚至對立的動態體系。正因為如此，如何透過適度整合維繫社會均衡穩定就顯得無比重要。民主可以是良性競爭，既能除弊也能興利；民主也可能陷於惡性循環，彼此不斷拉扯使國家治理失能。

無論如何，一個欠缺整合的自由民主體制，如果多元對立中欠缺某種內在凝聚力量，除了治理失能之外也將導致社會分裂。政黨之間不顧忠誠反對之義，一切以拐馬腳為上策，以便從中獲取政治利益，也許是民主國家常見現象，但此種完全以政黨利益凌駕國家利益絕非民主的真諦。當今世界強人政治當道，極端民粹崛起，民主置身其間，如何依循公共理性以展現優質民主，避免多元陷於分裂使強人政治有可乘之機，值得新興民主國家的台灣深思並引以為戒。

尤其近來兩岸關係越趨緊繃，為了捍衛台灣自由民主生活方式，政府著眼區域防衛的戰略觀點，除了強化本身軍事實力之外，也加強與民主盟邦防禦聯繫。然而儘管外部防衛堅實，如果台灣社會內部欠缺整合與凝聚，以致禍起蕭牆，難免有導致成也民主敗也民主之虞。就此而論，如何在民主機制下紓解社會對立並進而導引內部整合與凝聚，除了有助提升國家治理之外，應該也是執政當局強化國安的當務之急。

（作者為政治大學哲學系教授）