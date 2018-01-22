自由廣場》「東京故鄉祭」熱鬧看門道

◎ 程仁宏

甫赴日參觀日本東京故鄉祭(https://www.gotokyo.org/tc/kanko/bunkyo/event/furusato.html)，其始於二○○九年，每年於一月都在東京巨蛋館舉行，今年已是第十屆，由十二日至廿一日歷時十天的活動，分為祭典與美食兩部分，每年總入場人數超過四十萬人，此活動不僅帶動人潮、發揚傳統祭典文化、推動各地美食發展、促進經濟活絡，主辦單位的有心、用心，均深值政府相關單位借鏡。

來自日本全國的傳統祭典和各地故鄉美味、名產美食齊聚東京巨蛋，享受極具震撼力的祭典魅力，祭典專區有豪邁剛勁世界最多人的和太鼓、青森佞武多祭的巨大山車、動感十足的舞蹈等，另有在地特色甜點和經典美食、當地美酒等家鄉味，都集結於東京巨蛋攤位，讓進場消費者在欣賞精采祭典表演、享受美食後，也票選出心中最佳的蓋飯，每一攤深具特色的美食讓人不禁食指大動，有的攤位擺設著大大的金飯碗，代表著該美食攤曾得過美食冠軍，增加不少人氣。

更值得一提的是，主辦單位的用心，在東京巨蛋辦理全國性的美食活動，最重要的是對巨蛋場地的保護，避免活動後場地慘不忍睹，「巨蛋」變「完蛋」（如台大田徑場外借，場地遭破壞引發學生抗議事件），東京巨蛋的地面，主辦單位全面以塑膠墊完整地保護著；消費者雖多但井然有序，因動線安排規劃妥適；攤位擺設依地區、冷熱食精心安排，方便消費者享用；人潮多但環境非常潔淨，因垃圾及資源回收規劃完善；另有方便的消費者休息及享用美食區；亦可在看台上一邊享用美食，一邊欣賞精采各式表演。

東京巨蛋舉辦故鄉祭、美食展，除了讓巨蛋能充分利用，發揮各種功能外，更能推動在地美食，促進美食產業發展，讓消費者不必舟車勞頓，一次滿足慶典眼福與各地美食的口福，真是一舉數得，期盼政府相關單位以「民之所欲，長在我心」的施政，讓產業更發展，讓消費者更滿意。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）