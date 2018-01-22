自由廣場》營所稅20％？ 調回25％才合理！

◎ 魏思源

十八日「所得稅法」修正草案三讀通過，其中將營所稅稅率從十七％調至廿％，讓工商團體大感不滿。有資方代表表示，現在各國都在降稅，只有台灣「逆風而行」，會影響企業投資意願。

然而事實真的是這樣子嗎？據筆者所知，韓國就不跟隨減稅趨勢，卻反其道而行，從今年起對年營收達二千億韓元以上的企業提高企業稅至廿五％（就算不調，原本廿二％也比台灣高），難道韓國政府對企業加稅，就不怕影響企業的投資意願嗎？而且台灣的營所稅率最早是廿五％，是馬政府先前藉鼓勵台商將海外獲利匯回台灣投資及吸引外資等理由，才於二○一○年將營所稅率由廿五％降至十七％，不分產業一律適用。

問題是，營所稅幅度降三成有路用嗎？根據統計，二○一○年營所稅稅率大幅調降前，上市櫃海外子公司家數不到三千家、獲利未匯回合計金額約一．五兆元；但降稅五年後，上市櫃海外子公司家數反倒大增至八千多家、獲利未匯回金額更暴增到四．四兆元，幾乎等於台灣四分之一的年GDP（國內生產毛額）滯留境外不回台灣。

此外，根據財政部資料，我國營所稅稅率調降至十七％，已低於中國的廿五％及韓國的廿二％，當時經建會主委劉憶如還稱，「亞洲四小龍中，營所稅稅率剩下韓國還在廿二％，韓國壓力應該很大」；但五年來，韓國經濟成長率仍優於台灣，台灣甚至常在亞洲四小龍中吊車尾。也難怪去年稅改方案出爐時，總統府資政、經濟學家吳榮義就認為，營所稅將從十七％調升至廿％還是太保守，起碼應調回廿五％。

尤有甚者，即令台灣的營所稅調至廿％，仍是世界罕見的低稅率，因為台灣營所稅法定稅率遠低於法國、德國、英國、澳洲、日本、韓國及北歐國家，甚至低於中國和OECD國家的平均（約廿四．三％）。更遑論先前將營所稅從廿五％降至十七％，國家稅收因此一年減少約三四三億元，使原本左支右絀的財政狀況更加困窘，也間接讓社會福利制度根本沒錢可做。

如今政府調整營所稅，充其量不過是替馬政府時期曾經釀成的錯誤政策，做出對的決定，並加以修正罷了。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）