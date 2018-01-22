自由廣場》可以不要再幫中國講話了嗎？

◎ 林志翰

二○一六年六月，台南市議員謝龍介質詢時任台南市長賴清德，認為賴清德主張台灣獨立導致中國觀光客減少，賴清德簡短回擊，呼籲謝龍介不要再幫中國講話了。

可以不要再幫中國講話了嗎？許多台灣人應該都跟筆者有著相同的無奈以及憤怒心情。

二○一七年六月中旬，中國外交部長王毅與巴拿馬共和國副總統兼外長德聖馬洛在北京簽署建交公報，宣告巴拿馬與台灣長達超過一世紀的外交關係終結。藍營政客與親中媒體不是一致對外指責中國的蠻橫，卻是砲口向內大力批判小英政府不遵守「九二共識」、「一個中國」的統一投降原則，才嚐到斷交的苦果。

近年來，台灣國籍的海外詐騙犯屢屢被遣送至中國受審，無視台灣的國籍管轄原則。二○一六年四月，中國更是強行將獲得肯亞法院宣判無罪之八名台灣人帶往中國。非法擄人，嚴重侵害當事人基本人權的作為，親中媒體則藉由不斷放送中國嚴懲詐騙犯的「豐功偉業」，合理化中國無視台灣政府的蠻橫作為，更藉此嘲諷台灣司法孱弱，成為詐騙犯的天堂。

當中國未經協商片面啟動M503等四條爭議航路，對於台海和平現狀、區域安全穩定以及飛航安全都造成嚴重衝擊，台灣民航局以暫不核准東航、廈航申請兩岸春節加班機一七六班反制時，藍營政客與親中媒體又再度幫中國講話，成為中國的傳聲筒。

藍營政客要求蔡英文政府回到「九二共識」的基礎上，重啟兩岸交流與談判；親中媒體更是打出台商牌，認為這樣的反制方法將導致五萬名台商過年無家可歸，刻意醜化小英政府不在乎台商。

藍營政客與親中媒體的共同特性就是，無視事件的爭議源頭，刻意錯置前後因果關係，與中國同一個鼻孔出氣。不要再幫中國講話了，請理智的想想：這樣子除了增加台灣民眾對統派政媒「胳臂向外彎」的厭惡之外，對所謂「統一大業」有甚麼助益呢？

（作者為教師，台南市民）